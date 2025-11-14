logo
Federerova želja iz 2019. se još nije ostvarila: Rodžer se tad obratio Novaku, ostalo je samo na riječima

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Rodžer Federer 2019. se na završnom mastersu ponadao da će još neki put u nastavku karijere pobijediti Novaka Đokovića.

rodzeru federeru se nije ostvarila zelja iz 2019 Izvor: Profimedia/Clive Brunskill

Novak Đoković dominira teniskom scenom dugi niz godina, pa smo tako tokom karijere najvećeg svih vremena prisustvovali velikom broju sa najvećim rivalima - Rodžerom Federerom i Radaelom Nadalom. Statistički gledano, Novak je bio dominantniji od obojice igrača, ali je Švajcarac 2019. nakon jednog od mečeva na završnom mastersu bio jasan u svojoj želji da nastavi borbu sa Srbinom. Tada je pred navijačima istakao da se nada da taj duel nije posljednji i da će još koji put slaviti protiv Novaka.

Uspio je Federer da odnese pobjedu u drugom od dva susreta 2019. protiv Novaka i tom prilikom je rekao:"Bio sam dobar na meč lopti, osvojio sam je. Bilo je tako tijesno na Vimbldonu. Bila je privilegija igrati taj meč, toliko uspona i padova", započeo je Federer.

Prethodno su se Novak i Rodžer sastali na Vimbldonu u finalnom meču u kojem je Novak odnio pobjedu poslije velike drame 7:6(5), 6:1, 7:6(4), 4:6, 13:12 u susretu koji je trajao skoro pet sati, preciznije četiri sata i 57 sekundi.

Nastavio je Švajcarac u tonu pobjede da govori, pa je tom prilikom rekao da bi želio ponovo da igra sa Novakom, uz nadu da će još koji put odnijeti pobjedu. "Ne mogu biti srećniji u ovom trenutku. Mislim da sam odlično servirao, imao sam odlično iščekivanje, jasan plan igre i sve je odlično funkcionisalo, nadam se da nije posljednji put protiv Novaka", rekao je tada.

Sastao se ovaj tandem i nekoliko mjeseci kasnije, na Australijan openu 2020, a tom prilikom poprilično ubjedljivu pobjedu je odnio Novak Đoković 3:0 (7:6, 6:4, 6:3). Dvojica teniskih legenda sastala su se ravno 50 puta u karijeri, Novak je slavio 27 puta, dok je Federer izvojevao 23 pobjede. O Novakovoj dominaciji govori i činjenica da je u prvih 10 mečeva čak sedam puta slavio Švajcarac, ali je Srbin, ipak, uspio da preokrene rezultat.

Đoković i Federer igrali su pet grend slem finala, a Federer je stigao do jedne pobjede kad je 2007. na US openu postao šampion i tako po četvrti put u nizu postao šampion u turnira u SAD.

