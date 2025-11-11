Nadal održao dirljiv govor o Đokoviću: "Radovao sam se kada je Novak pobijedio"

Najveći rival Novaka Đokovića priznao kada je bio srećan zbog uspjeha svojih najvećih teniskih protivnika.

Veliki teniski šampion Rafael Nadal (39) govorio je na panelu kompanije "VTEX" u Lisabonu i na oduševljenje okupljenih pričao o Novaku Đokoviću. I to na veoma lijep način.

Upitan za najveću eru u istoriji tenisa, u kojoj su prethodnih 20 godina svetom vladali Novak Đoković, Rodžer Federer i on, Španac je pun poštovanja prema rivalima objasnio kako su činili jedan drugog boljim.

"Mislim da je veoma poseban trenutak u istoriji našeg sporta to što smo imali tri igrača u istoj eri. Osvojili smo 24, 22 i 20 grend slemova, pa je praktično svake godine naše rivalstvo postajalo sve jače. Ipak, prihvatali smo to rivalstvo na dobar način. Isto mogu da kažem i za Novaka i za Rodžera. Željeli smo da budemo najbolji, gurali smo jedni druge do granice. Imali smo mentalitet da postajemo sve bolji i bolji iz ugla fizičkih zahtjeva. Mislim da smo to radili na pozitivan način"

"Bio sam srećan zbog Rodžera i Novaka"

Rafael Nadal je priznao kada je i "suprotno svojim interesima" navijao za svoje rivale, Rodžera Federera i Novaka Đokovića. Otkrio je da se iskreno radovao njegovim uspjesima.

"Imali smo to oštro rivalstvo, ali na zdravim osnovama. Sjećam se kada je Rodžer Federer prvi put osvojio Rolan Garos 2009. nakon što je gubio od mene u finalima, kompletirao je grend slem. Iako je to bilo protiv mojih interesa, bio sam srećan zbog njega", kazao je on.

Objasnio je da je bio veoma srećan zbog Novakovog uspjeha na Olimpijskim igrama u Parizu prošle godine, kada je zlatom za Srbiju kompletirao sve velike medalje i trofeje koje teniser može da osvoji.

"Isto je i sa Novakom, kada je prošle godine osvojio Olimpijske igre nakon što je čitave karijere pokušavao da to osvoji. Bio sam srećan zbog njega", priznao je Nadal.

Spletom okolnosti, Đoković je na putu ka tom zlatu pobijedio upravo Rafaela Nadala, u 2. kolu Olimpijskih igara, a potom je u finalu savladao i njegovog zemljaka, Karlosa Alkaraza.

"Radili smo naporno kroz čitavu karijeru, ostvarili smo svoje snove, napravili veće uspjehe nego što smo mogli da sanjamo kada smo bili djeca i ne mogu da se žalim. Uradili smo to na pozitivan način i veoma sam srećan zbog toga", dodao je Španac i dobio veliki aplauz publike.