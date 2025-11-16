logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sjajne vijesti za Đokovića, ovo mora da iskoristi

Sjajne vijesti za Đokovića, ovo mora da iskoristi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković pokušaće da osvoji rekordnu 25. titulu na Australijan Openu.

Đoković će godinu završiti na 4 poziciji ATP liste Izvor: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Iako je Novak Đoković odustao od Završnog turnira, srpskom asu su stigle dobre vijesti iz Torina. Dvojica najboljih tenisera svijeta Karlos Alkaraz i Janik Siner igraće u finalu, a na putu do 16. međusobnog okršaja su savladali sve rivale. To ide u prilog najboljem teniseru u istoriji koji će godinu završiti kao četvrti teniser svijeta.

Zašto je to bitno? To mu znači pred pohod na 25. grend slem na Australijan Openu gdje neće morati da igra protiv Alkaraza ili Sinera makar do polufinala. Da su kojim slučajem Aleks De Minor i Feliks Ože-Alijasim uspjeli da stignu do finala, prestigli bi Novaka, ali na njegovu sreću nije bilo iznenađenja.

Srbin je ovim ostvario još jedan nestvaran rekord - postao je igrač sa najviše nedjelja provedenih u Top 4 ATP liste - 808. Naravno, i dalje je rekord svih rekorda u njegovom vlasništvu - 428 nedjelja na čelu teniskog karavana.

Šta je Đokovićev plan?

Srpski as je osvojio 101. titulu u karijeri i još uvijek nema govora o penziji. Utisak je da je našao mirnu luku u Atini i da će nastaviti da igra tenis dokle god uživa na terenu. Očekuje se da uskoro počne pripreme za Australijan Open, vidjećemo da li će odigrati neki pripremni turnir, ali zacrtani raspored kod Novaka više ne postoji. Jedni smatraju da je njegova grend slem karijera gotova, da će se preseliti na manje turnire, dok Đoković i dalje ne otkriva svoje planove. Čini se da mu rekordi više nisu motivacija, već vidi neki viši smisao u svom daljem bavljenju tenisom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković ATP lista Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC