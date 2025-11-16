logo
Siner srušio najboljeg na svijetu, on je kralj tenisa u 2025: Italian pobijedio Alkaraza u velikom finalu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Italijanski teniser Janik Siner pobijedio Karlosa Alkaraza u finalu Završnog Mastersa u Torinu.

Siner pobijedio Alkaraza na Završnom mastersu Izvor: EPA/Alessandro Di Marco

Janik Siner pobijedio je svjetskog "Broja jedan" Karlosa Alkaraza u finalu Završnog Mastersa u Torinu - 7:6 (4), 7:5. U meču prekidanom jer je nekome u publici pozlilo, Italijan je završio veoma uspješnu sezonu, u kojoj je pobijedio Alkaraza i u finalu Vimbldona, iako je gubio od njega u finalima Rolan Garosa i US Opena.

Pogledajte kako je izgledao trenutak dramatičnog prekida, tokom kojeg se prolomio krik sa tribina.

U meču koji je trajao dva sata i četiri minuta, Italijan je na domaćem terenu osvojio prvi set u taj-brejku, a drugi oduzevši Špancu dva puta servis. Iako je Alkaraz "brejknuo" Sinera na startu drugog seta, Janik je postavio stvari na početnu poziciju brejkom za 3:3, a onda je oduzeo Alkarazu servis i u posljednjem gemu meča, iskoristivši prvu meč loptu.

U njihovom međusobnom skoru Alkaraz i dalje ubjedljivo vodi, 10-6, ali je Siner taj koji sa zadovoljstvom odlazi kući na odmor. 

Tagovi

Tenis Janik Siner Karlos Alkaraz Završni masters

