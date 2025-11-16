logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Želim da srušim Đokovića": Karlos Alkaraz dao ambicioznu izjavu, više mu Federer i Nadal nisu izazov

"Želim da srušim Đokovića": Karlos Alkaraz dao ambicioznu izjavu, više mu Federer i Nadal nisu izazov

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Karlos Alkaraz želi da završi karijeru kao igrač sa najviše grend slemova u istoriji.

Alkaraz želi da osvoji najviše grend slemova Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz plasirao se u svoje prvo ATP finale u karijeri, što je prethodno učinio na sva četiri grend slema. Trenutno je vlasnik šest najvećih trofeja, a rekordi "velike teniske trojke" su mu najveća motivacija. Novak Đoković je trenutno na broju 24, dok su se Nadal i Federer penzinisali sa 22, odnosno 20 grend slem titula.

Mladi Španac ne krije da želi da sruši Đokovića, ali ne bi se bunio ni da okonča karijeru sa 23 titule.

"To je nešto što želim da ostvarim do kraja moje karijere, ambiciozan sam po tom pitanju i mislim da mogu to da ostvarim. Da ne vjerujem da sam sposoban, ne bi bilo nikakvih ciljeva. Ono što radim ne bi vrijedilo ništa bez ciljeva", rekao je Španac.

Na pitanje da li bi "potpisao" kraj karijere sa osvojene 23 grend slem titule u karijeri?

"Bez oklijevanja. 23? Odmah sada. Na kraju, moramo biti realni. Želim da budem onaj sa najviše, želim da nadmašim Đokovića sa 24, ali 23 nije šala", kaže Alkaraz.

Ko bi pobijedio, najbolji Nadal ili najbolji Alkaraz?

Alkaraza su upitali da li bi pobuhedio 14-strukog šampiona Rolan Garosa u meču na šljaci ako bi obojica bili u najboljoj formi." Mislim da bi Rafa pobijedio, bez sumnje" rekao je Alkaraz i osvrnuo se na odnos sa legendarnim Špancem:

"On je uvijek tu bio za mene kao podrška. Sada smo dva prijatelja koji razgovaraju jedan sa drugim kao ravnopravni i to mi mnogo znači", zaključio je Alkaraz.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Karlos Alkaraz Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC