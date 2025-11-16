"Želim da srušim Đokovića": Karlos Alkaraz dao ambicioznu izjavu, više mu Federer i Nadal nisu izazov

Karlos Alkaraz želi da završi karijeru kao igrač sa najviše grend slemova u istoriji.

Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz plasirao se u svoje prvo ATP finale u karijeri, što je prethodno učinio na sva četiri grend slema. Trenutno je vlasnik šest najvećih trofeja, a rekordi "velike teniske trojke" su mu najveća motivacija. Novak Đoković je trenutno na broju 24, dok su se Nadal i Federer penzinisali sa 22, odnosno 20 grend slem titula.

Mladi Španac ne krije da želi da sruši Đokovića, ali ne bi se bunio ni da okonča karijeru sa 23 titule.

"To je nešto što želim da ostvarim do kraja moje karijere, ambiciozan sam po tom pitanju i mislim da mogu to da ostvarim. Da ne vjerujem da sam sposoban, ne bi bilo nikakvih ciljeva. Ono što radim ne bi vrijedilo ništa bez ciljeva", rekao je Španac.

Na pitanje da li bi "potpisao" kraj karijere sa osvojene 23 grend slem titule u karijeri?

"Bez oklijevanja. 23? Odmah sada. Na kraju, moramo biti realni. Želim da budem onaj sa najviše, želim da nadmašim Đokovića sa 24, ali 23 nije šala", kaže Alkaraz.

Ko bi pobijedio, najbolji Nadal ili najbolji Alkaraz?

Alkaraza su upitali da li bi pobuhedio 14-strukog šampiona Rolan Garosa u meču na šljaci ako bi obojica bili u najboljoj formi." Mislim da bi Rafa pobijedio, bez sumnje" rekao je Alkaraz i osvrnuo se na odnos sa legendarnim Špancem:

"On je uvijek tu bio za mene kao podrška. Sada smo dva prijatelja koji razgovaraju jedan sa drugim kao ravnopravni i to mi mnogo znači", zaključio je Alkaraz.

