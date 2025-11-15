logo
Da li je iko sumnjao? Alkaraz razbio Kanađanina i zakazao novi klasik sa Sinerom!

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Karlos Alkaraz rutinski je nadigrao Feliksa Ože-Alijasima u polufinalu Završnog turnira.

Karlos Alkaraz u finalu završnog Mastersa Izvor: EPA/Alessandro Di Marco

Karlos Alkaraz drugi je finalista Završnog turnira u Torinu, pošto je savladao Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima sa 6:2, 6:4. Prvi teniser svijeta je rutinski zakazao novo finale sa velikim rivalom Janikom Sinerom koji je prethodno bio bolji od Aleksa De Minora.

Španac je rutinski osvojio prvi set, uzeo je rivalu dva brejka, u 4. i 8. gemu i za samo 38 minuta poveo u setovima. Nešto veći otpor je Ože-Alijasim pružio u drugom setu, držao se do samog finiša, ali je poklekao u ključnim momentima i položio oružje pred realno boljim protivnikom.

Sada nas očekuje 16. okršaj svojice najboljih tenisera na Turu, a Alkaraz trenutno vodi sa 10:5. Posljednja dva susreta pripala su Špancu, dok je Italijan slavio na Vimbldonu kada je prekinuo niz najvećeg rivala od pet pobjeda. Karlos igra svoje prvo finale Završnog mastersa, dok je Janik branilac titule i igra treće uzastopno finale na Završnom Mastersu gdje je osvojio dvije titule.

