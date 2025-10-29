Namješta se za Alkaraza? Da, upravo smo dobili dokaz - i zato je bio toliko bijesan na sve

Karlos Alkaraz pokušavao je da smiri situaciju poslije optužbi da turniri namjerno prave brze podloge za njega, insistirajući da mu odgovara spora podloga u Parizu. Odmah je demantovan ispadanjem u prvom kolu.

Izvor: Ibrahim Ezzat/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji teniser svijeta Karlos Alkaraz ispao je odmah na startu mastersa u Parizu. Preskočio je prvo kolo, a odmah u drugom eliminisao ga je Kameron Nori i to poslije zaista odlične borbe u tri seta koja su trajala skoro dva i po sata. Na kraju - 4:6, 6:3, 6:4 za Norija.

Znamo da se ovakvi kiksevi dešavaju mnogo češće Alkarazu nego Sineru, međutim ovo je samo još jedan prilog tezi da Španac ima problema na sporijim podlogama. Već je Rodžer Federer iznio teoriju da "veliki turniri namještaju" za Alkaraza i Sinera tako što prave izuzetno brze terene, a čim smo vidjeli jedan mnogo sporiji u Parizu nastali su problemi. Alkaraz je tvrdio da to nikako nije tačno, ali se brzo demantovao.

NORRIE TAKES DOWN ALCARAZ - Norrie snaps World No.1 Alcaraz's 17-match Masters 1000 win streak to claim the BIGGEST win of his career!



"Jeste, teren je mnogo sporiji, ali sviđa mi se to. Za mene je to dobra brzina, uvijek sam pričao da volim sporije podloge", rekao je Alkaraz prije neki dan, a tokom meča je urlao: "Ovo je šljaka, pa ovo je gore od Monte Karla."

Ispostavlja se da je morao da se ujede za jezik, u pokušaju da odbrani sebe i nešto manje Janika Sinera...

Šta je Alkaraz rekao poslije meča?

Izvor: Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia

Karlos Alkaraz bio je ekstremno razočaran poslije poraza od Norija i teško je pričao: "Imao sam mnogo treninga ovdje, osjećao sam se sjajno, nevjerovatno, dobro sam se kretao po terenu, pogađao loptu. Sve mi je bilo jasno - i ideje i ciljevi. Ali danas, čak i u prvom setu koji sam dobio, osjećao sam kao da mogu mnogo više nego što sam pokazao. Pokušao sam potom u drugom setu da budem bolji, ali desilo se potpuno suprotno", rekao je Alkaraz i dodao da se onda osjećao "još gore".

Čestitao je Kameronu Noriju na pobjedi i rekao da ne zna kako će se oporaviti za posljednja tri turnira u kalendarskoj godini koja su pred njim.

"Pokušaću da se pripremim što je bolje moguće, za Torino i Dejvis kup - to su za mene jako važni turniri koji dolaze. Trenutno samo želim da se vratim kući, pa ćemo vidjeti šta ću da uradim. Ali naravno, treniraću i pripremati se, i potrudiću se da mi se ovako nešto više ne ponovi", rekao je on.

Da li je Federer bio u pravu?

Izvor: Jade GAO / AFP / Profimedia

Švajcarski teniser Rodžer Federer, jedan od najuspješnijih u istoriji, prvi je koji se odvažio da kaže da turniri svjesno igraju po uslovima koji odgovaraju Sineru i Alkarazu da bi ih imali u završnicama. Automatski, to bi za njih značilo i više novca od prodaje ulaznica.

"Razumijem da direktori turnira na osnovu svojih instrukcija pokušavaju da učine terene sporijim. To čini da teniserima bude neophodno da pogađaju nevjerovatne 'vinere' da bi pobijedili Sinera. Da je teren brz, onda bi im bilo potrebno samo nekoliko dobro plasiranih pogodaka da bi pobijedili", kazao je Federer za italijanski list "Korijere dela sera" i potom dodao logično objašnjenje: "Direktori turnira se vode logikom: 'Radije ću imati Sinera i Alkaraza u finalu, shvatate?' Na neki način, to koristi tenisu."