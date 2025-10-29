Šok za Alkaraza, ispao u drugom kolu: Siner može da mu preotme prvo mjesto

Karlos Alkaraz završio je takmičenje u Parizu već u drugom kolu, eliminisao ga je Kameron Nori. Sve ovo moglo bi da pomogne Janiku Sineru.

Izvor: Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia

Karlos Alkaraz ispao je na startu turnira u Parizu, tačnije u drugom kolu. Bio je slobodan na startu takmičenja, a onda ga je u drugoj rundi eliminisao Kameron Nori - 4:6, 6:3, 6:4. Potpuni šok za Španca koji sada može da izgubi i prvo mjesto na ATP rang-listi.

Ništa nije slutilo da bi mogao da se dogodi potpuni šok u prestonici Francuske. Posebno kada je Alkaraz prilično rutinski osvojio prvi set (6:4) i išao ka pobjedi, ali onda se dogodilo nešto što je malo ko očekivao, čak i oni najveći fanovi britanskog tenisera.

Nori je prvi napravio brejk u drugom setu, poveo sa 3:1, spasio je zatim dvije brejk lopte i uspio poslije tog gema mnogo bolje da servira i da izjednači (6:3). Očekivala se reakcija španskog tenisera, ali se dogodilo upravo suprotno. Alkaraz je spasio četiri brejk lopte u svojim servis gemovima, petu nije uspio, Kameron je poveo sa 4:3, pa je onda on spasio dvije brejk lopte u narednom gemu i nešto kasnije iskoristio drugu meč loptu.

Kako Siner može da preuzme prvo mesto?

Janik Siner mogao bi da preuzme prvo mjesto vrlo brzo. Kako? Titula u Parizu bila bi dovoljna za to. Alkaraz ispadanjem ostaje na 11.250 poena, Siner ima trenutno 10.510, a titula bi mu donijela ukupno 11.500 poena.

Očekuje se da će Alkaraz da uzme sada mali odmor sve do Završnog Mastersa u Torinu (od 9. do 16. novembra).

