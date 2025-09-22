logo
"Namješta se za Alkaraza i Sinera, direktori turnira to rade": Rodžer Federer iznio žestoke optužbe

Autor Dragan Šutvić
0

Rodžer Federer objasnio kako direktori turnira "namještaju finala" Karlos Alkaraz - Janik Siner.

siner alkaraz Izvor: Li Ying / Xinhua News / Profimedia

Legendarni švajcarski teniser Rodžer Federer iznio je teške optužbe na račun organizatora turnira. Smatra da namjerno usporavaju terene da bi omogućili Karlosu Alkarazu i Janiku Sineru da igraju finala - svaki put.

"Razumijem da direktori turnira na osnovu svojih instrukcija pokušavaju da učine terene sporijim. To čini da teniserima bude neophodno da pogađaju neverovatne 'vinere' da bi pobijedili Sinera. Da je teren brz, onda bi im bilo potrebno samo nekoliko dobro plasiranih pogodaka da bi pobijedili", kazao je Federer, a prenio italijanski list "Korijere dela sera".

"Direktori turnira se vode logikom: 'Radije ću imati Sinera i Alkaraza u finalu, shvatate?'. Na neki način, to koristi tenisu", dodao je.

I zaista, izuzev finala Australija opena Janik Siner - Saša Zverev, na sva tri preostala grend slema za titulu su na kraju turnira igrala dvojica trenutno najdominatnijih na svijetu - Janik Siner i Karlos Alkaraz.

