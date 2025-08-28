"Alkaraz je talentovaniji od Đokovića": Mekinro Karlosa uporedio sa legendama, nikad nikog nije hvalio ovako

Džon Mekinro istakao je da je Karlos Alkaraz talentovaniji od "velike trojke".

Izvor: Screenshot/YouTube/@usopen/@YouthIncSports

Vjerovatno se više nego ikad priča o nasljednicima "velike trojke". Rodžer Federer i Rafael Nadal su se povukli, a izvjesno je da je i Novak Đoković na zalasku karijere. Umjesto Srbina, Švajcarca i Španca, pojavili su se neki novi klinci i sada mjesto na tronu čvrsto drže Janik Siner i Karlos Alkaraz. Za mladog Španaca se odmah po pojavljivanju na teniskoj sceni znalo da će biti sjajan igrač, a Džon Mekinro sada tvrdi i da je talentovaniji od svih prethodnih.

Alkaraz je 2022. osvojio prvu grend slem titulu, bilo je to baš na US openu, te mnogi vjeruju da bi ponovo mogao da se popne na tron turnira u Njujorku. Ipak, neće biti lako pošto će mu Janik Siner biti jedan od glavnih konkurenata, a trebalo bi napomenuti i da je Novak Đoković na strani žrijeba Španca, te bi i to mogao biti potencijalni duel.

Kad su u pitanju braća Patrik i Džon Mekinro, i njih dvojica govorili su o očekivanjima na US openu. Patrik je za ESPN rekao: "Dajem Sineru malu prednost trenutno, iako kada pogledate samo direktne uporedbe, one favorizuju Alkaraza. Ali ove godine morate pogledati činjenicu da je Siner osvojio dva od tri velika turnira. Prvi put osvaja Vimbldon i generalno je dosljedniji", rekao je Patrik.

"Mislim da će doći Alkaraz ovdje u Njujork misleći 'u redu, sada imam nešto da dokažem'. Dakle, dajem Sineru malu prednost, ali mislim da je Alkaraz favorit u njihovim duelima", istakao je Patrik.

Izvor: Li Ying / Xinhua News / Profimedia

Šta je Džon Mekinto rekao o Sineru i Alkarazu?

Istakao je bivši teniser da su Janik Siner i Karlos Alkaraz dvojica trenutno najboljih tenisera, ali nije se usaglasio sa bratom. Morao je Džon da da svoj sud, a on glasi - Alkaraz je u svakom pogledu bolji. "U bilo kom sportu želite dva velika igrača koji igraju najbolje što mogu. Po mom mišljenju, ako obojica igraju najbolje što mogu, Karlos Alkaraz je bolji igrač u svakom pogledu", bio je jasan.

"Karlos Alkaraz, sa 21 ili 22 godine, je najtalentovaniji klinac koga sam ikada vidio na teniskom terenu", započeo je Mekinro o Alkarazu pa dodao: "To je više nego (Rodžer) Federer, (Rafael) Nadal i (Novak) Đoković prema kojima imam veliko poštovanje. Obožavao sam Roda Lejvera, igrao sam protiv Pita Samprasa, ovaj momak je zapanjujuće dobar kada je na terenu", rekao je.

"Jedan od najbržih momaka koji je ikada bio na terenu, nevjerovatna ličnost, stav je nevjerovatan. Uspio je da izvede svaki mogući udarac - sve."

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kakav međusoban skor imaju Siner i Alkaraz?

Možda jeste Siner slavio posljednji put i osvojio Vimbldon, ali je Alkaraz pobijedio u nevjerovatnom finalu na Rolan Garosu koje je preokrenuo. Takođe, Španac ima još jednu stavku na svojoj strani - broj pobjeda u međusobnom nadmetanju. Ova dvojica mladih tenisera sastala su se 14 puta, a Španac je pobijedio čak devet puta, dok je Italijan upisao pet pobjeda.

Kako bi obezbijedili još jedan susret na velikom turniru, Alkaraz i Siner moraće da idu korak po korak. To znači da će Španac morati da pobijedi Lućana Darderija, dok će Italijan za rivala imati Alekseja Popirina.