Mats Vilander iznio svoju prognozu za US Open

Slavni teniser, analitičar i komentator Mats Vilander izneo svoju prognozu o osvajaču US Opena.

Slavni teniser Mats Vilander, koji je godinama komentator za "Eurosport", iznio je svoju prognozu na ovogodišnjem US Openu i čini se da je siguran da će Janik Siner odbraniti titulu. Istakao je da je po njegovom mišljenju Siner favorit ako bude zdrav, a iako nije rekao ni riječ o Novaku Đokoviću - može kroz redove da se zaključi šta misli o njegovim šansama.

S obzirom na to da je istakao da Alkaraz ima manje šanse da igra finale, a Đoković se nalazi u njegovoj polovini žrijeba, čini se da je Vilander i te kako ubijeđen da najveći svih vremena - kako ga i sam zove - može da iznenadi i osvoji 25. grend slem.

Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena

"Ako bih birao favorita, i dalje bih prije izabrao Janika Sinera...", rekao je Mats Vilander, pa objasnio zašto to misli: "Mislim da su sad daleko manje šanse da izgubi ranije na turniru nego Alkaraz. Znam da je Karlos praktično u svakom finalu na turnirima koje je igrao ove godine, ne gubi od slabijih tenisera, ali postoji šansa da izgubi. Siner to ne radi".

"Vjerujem da će Siner u finale ako bude zdrav. Ako je na 95 odsto. Sa Alkarazom je to manje izvjesno, ali uglavnom dobija te tijesne mečeve, ako to nije Siner naravno", naglasio je Šveđanin.

Kakav žrijeb imaju Siner, Đoković i Alkaraz?

Kao najbolji igrači svijeta, Alkaraz i Siner su na suprotnim stranama, dok je Đoković u polovini žrijeba u kojoj je Španac. Na njega može u polufinalu, a prvo treba da izbaci Svajdu, a zatim sa Mikelsenom, Runeom ili Tijafoom, pa Fricom, Menšikom ili Mahačem, pa sa dvojicom najboljih na svijetu - ako bude igrao bez greške.

Siner tek danas igra protiv Koprive, pa sa Popirinom ili Rusuvuorijem, Šapovalovim ili Fučovičem, Polom ili Bublikom, pa u četvrtfinalu može na Drejpera, Musetija, Kobolija...

Prije potencijalnog finala sa Đokovićem ili Alkarazom igrao bi sa Zverevom, Hačanovim ili De Minorom.

Što se tiče Alkaraza, nakon što je izbacio Opelku igra sa Belučijem pa Darderijem, onda Fokinom, Šeltonom, Rudom ili Griksporom, pa sve isto kao Đoković.