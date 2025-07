"Nikada nisam vidio nekoga kao što je Siner": Vilander zaboravio da postoji Novak Đoković

Mats Vilander je toliko hvalio Janika Sinera da je izgleda zaboravio da postoji Novak Đoković. Nije se sjetio ni Rodžera Federera ni Rafaela Nadala i ljudi koji su ostavili toliki trag u tenisu.

Mats Vilander je toliko nahvalio Janika Sinera da je izgleda zaboravio da Novak Đoković još uvijek igra tenis. Zaboravio je izgleda i na trag koji su ostavili Rodžer Federer i Rafael Nadal, da su svi oni osvojili 20 i više grend slem titula i da će Italijan morati još mnogo toga da uradi da bi bio u njihovom rangu. Ali, ne ako pitate Šveđanina.

"Nikada nisam vidio da neko igra tako agresivan tenis kao što to radi Siner. Nije kao da udara sve što se kreće kao ludak, nego da gleda da lopticu uvijek udara rano. Neki igrači imaju jače udarce od njega, ali niko ne udara lopticu tako brzo, u penjanju, ne čeka da padne", rekao je Vilander koji kao da je zaboravio da je upravo to ono što je radio Đoković kroz veći dio karijere i da je bio poznat baš po tome.

Siner nikada nije krio da se ugleda na Đokovića i da je upravo od srpskog asa pokupio mnogo toga, ali izgleda da tako na stvari ne gleda Vilander koji ima drugačije mišljenje. Spomenuo je i Karlosa Alkaraza.

"Mislim da je tenis jedno pet ili deset godina ispred onoga što sam zamišljao kada je u pitanju evolucija igre. Po malo kao fudbal, na početku je u fudbalu bila ta igra i dodavanja sa jednim dodirom, pa se onda brzina igre potpuno okrenula. Janik je predvodnik i brzo će postati uzor mnogima, jer ne mogu svi da igraju tenis kao Alkaraz. To zahtjeva veoma rijedak talenat. Sa druge strane svi mogu da probaju da igraju kao Siner, jer to ne zahtjeva poseban talenat, već samo potpunu posvećenost", poručio je Vilander.

Zašto je Novak pomogao Sineru?

Đoković otvoreno pomaže svojim najvećim rivalima, radi ono što Rodžer Federer nikada nije uradio za njega. Tu je, savjetuje ih, otkriva im tajne i oni to koriste. I Janikov trener Daren Kehjil je rekao da je posle razgovora sa Srbinom preokrenuta karijera Sinera. Zašto to radi?

"Ne mogu da pričam u ime drugih, ali jednostavno osjećam da je to nešto što želim da uradim. Mogao bih to da uradim i da budem ono što jesam, a to je vjeran sebi. Ako me neko pita za pomoć teško mi je da se pretvaram da nešto ne znam ili da ne želim da pomognem", otkrio je Novak.