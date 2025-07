Ovo se ne pamti: Đoković, Siner i Alkaraz primorani da se povuku sa turnira

Srbin, Italijan i Španac neće igrati u Torontu, a razlog je i više nego jasan.

Izvor: Screenshot/YouTube/@Wimbledon/@eurosport_tennis

Trojica najboljih tenisera današnjice Novak Đoković, Janik Siner i Karlos Alkaraz povukli su se sa Mastersa u Torontu, a razlog je i više nego jasan. ATP ne mari previše za potrebe igrača, raspored turnira je sve "pakleniji", pa će organizatori turnira u Kanadi ovog puta platiti najveći ceh.

Između Vimbldona i Toronta je razmak od samo dvije nedjelje, što nije dovoljno vremena za odmor i oporavak nakon velikih napora na grend slem turnirima koji se igraju na tri dobijena seta. Masters u Kanadi je zakazan od 27. jula do 7. avgusta. Takođe, jako čudan termin, pošto turnir traje 11 dana i počinje u nedjelju, a završava se u četvrtak.

Srpski teniser je imao problema tokom londonskog slema, pošto je u četvrtfinalu protiv Kobolija nezgodno proklizao. Ipak, pojavio se u polufinalnom meču gde je poražen od Janika Sineta sa 3:0 u setovima.

"Iskreno, nije bio baš prijatan osjećaj na terenu. Ne želim da pričam detaljno o svojoj povredi i samo da se žalim što nisam uspio da odigram najbolje što mogu. Želim da čestitam Janiku na još jednoj sjajnoj predstavi. To je to. On je u finalu. Bio je prejak. Razočaran sam što jednostavno nisam mogao da se krećem tako dobro kako sam mislio ili se nadao. To su samo godine, habanje tijela. Koliko god da se brinem o tome, realnost me pogađa kao nikada prije, iskreno", rekao je vidno razočarani Đoković.

Ni Siner nije prošao bez poteškoća. Imao je problem sa laktom koji je uspio da sanira i osvoji prvu titulu na Vimbldonu. Osim njih dvojice odustao je i Džek Drejper koji ove sezone igra u sjajnoj formi, a razlog je povreda.

"Poslije Vimbldona sam zadobio povredu lijeve ruke, ništa ozbiljno, ali moram da se pobrinem da se potpuno oporavi do kraja sezone", rekao je britanski broj 1.

Ubrzo je stigla vijest o povlačenju Karlosa Alkaraza koji nije pokazivao da ima fizičkih problema, te je on ovu odluku vjerovatno donio zbog premorenosti. Prvi nosilac u Torontu biće Aleksandar Zverev, a tu će biti i Tejlor Fric, Lorenco Muzeti i Holger Rune.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!