Neuspjeli pokušaj koji je obećavao: Zašto su se zapravo rastali Agasi i Đoković?

Andre Agasi i Novak Đoković govorili su o svojoj kratkotrajnoj saradnji prije par godina.

Izvor: EPA-EFE/ROLEX DELA PENA, EPA-EFE/Susanna Saez

Saradnja legendarnog Andrea Agasija i Novaka Đokovića nije predugo trajala. Poput "eksperimenta" sa Endijem Marejem, ni sa legendarnim Amerikancem nije potpisan nikakav zvaničan ugovor. Počeli su da sarađuju pred Rolan Garos 2017. godine, a do prekida je došlo u martu 2018.

Prije par godina, Agasi je otkrio šta ga je navelo preuzme brigu o karijeri jednog od najboljih tenisera u tom momentu.

"Pre svega, morate biti sigurni da su vaše namjere altruistične. Nisam mu pomagao zbog sebe. Mislio sam da je dobro za tenis ako mu pomognem da izvuče najbolje iz sebe. Upoznao sam njegovu porodicu i imao sam želju da pomognem", rekao je osmostruki grend slem šampion 2021. godine.

Nije bilo nimalo lako, priznao je.

"Prečesto smo se slagali da se ne slažemo, i to je takođe u redu, nema osuđivanja. Prošli smo zajedno mnogo stvari i nadam se da ga je to učinilo boljim", rekao je Agasi.

Šta je Đoković rekao?

Agasi i Đoković nisu uspjeli da zabilježe neki značajniji uspjeh tokom devet mjeseci saradnje.

"Nismo imali nikakav ugovor, on nije zvanično radio sa mnom. Pomagao mi je, iskreno je želio da mi pomogne i da mi da savjete i podijeli svoje iskustvo sa mnom i to dovoljno govori o njemu kao osobi", rekao je Đoković nakon prekida saradnje.

Imao je Novak samo riječi hvale za nekadašnjeg trenera.

"On je neko kome sam se uvijek divio kao igraču i kao osobi. Posljednjih osam, devet meseci sa Andreom je bilo nevjerovatno. Koliko sam stvari naučio, ne samo o tenisu već i o životu uopšte, i zbog toga sam veoma zahvalan", dodao je i pojasnio da nije došlo do bilo kakvog sukoba:

"Samo sam zahvalan za ono što je uradio za mene. To je to. Osjetio sam samo prijateljstvo, osjetio sam samo iskrenu spremnost i želju da mi pomogne i to je sve. Nije me briga za igru, ko dolazi i ko prvi govori stvari u štampi. Niko nikoga nije uvrijedio, tako da smo i dalje u dobrim odnosima".

