Nik Kirjos pitao Novaka Đokovića zašto još igra tenis: Evo šta je odgovorio

Nik Kirjos tvrdi da zna kada će Novak Đoković u penziju i to je zaključio iz razgovora sa njim.

Kada će Novak Đoković u penziju? U ovom trenutku to niko ne zna, čini se ni sam Nole, međutim to ne sprečava druge tenisere i teniserke da spekulišu o njegovom "kraju". Traje to već godinama i niko još nije bio u pravu, a čini se da svaka rečenica koju Nole podijeli u javnosti posluži da se stavi u kontekst odluke o završetku karijere.

Tako je sada i Nik Kirjos prepričao jedan svoj bezazlen razgovor sa Novakom Đokovićem iz ove godine, tako da ga je iskoristio da u emisiji sa Patrikom Muratogluom najavi ekskluzivu.

"Mislim da je Novak Đoković blizu svog kraja...", rekao je Nik Kirjos odmahujući glavom, koristeći razgovor iz Amerike da potvrdi da ima saznanja koja drugi nemaju: "Pitao sam ga ja to na Indijan Velsu ove godine. Bili smo u svlačionici i pitao sam ga, što si ovdje, zašto još igraš? Samo me je pogledao i rekao - ne znam".

Te dvije reči - "ne znam" - bile su dovoljne da Nik Kirjos napravi čitavu teoriju oko Novaka Đokovića i njegovog pada u igri od osvajanja US Opena 2023. godine.

"Pitao sam ga za djecu, zar neće da provede vrijeme sa djecom... Kaže, pa ne znam. Tada sam prvi put vidio kod njega da mu baš jako nedostaje porodica. Stalno smo u kontaktu, ne mogu da vidim da će igrati više od godinu dana. Znate, veliki je profesionalac, gledam iz ugla Endija Mareja, i on ima djecu, a odmah poslije karijere je postao trener. Da sam njegova partnerka, poludio bih...", nasmejao se Kirjos koji kaže da ne vidi da će Đoković uraditi nešto slično.

Da li je Novak Đoković najavio penziju?

Kratko i jasno - nije. Novak Đoković je još davno rekao da će igrati sve dok osjeća da može da osvaja grend slemove, a kao što već znamo ove godine je igrao tri polufinala. U ovom trenutku samo su dvojica tenisera u boljoj formi od njega, pa kada je takva situacija, zašto bi se povlačio ako i dalje uživa u tenisu?

Cilj su mu grend slemovi, manje je motivisan na mastersima, dok ga možemo očekivati na turnirima na kojima je rjeđe igrao jer želi da pruži šansu navijačima koji ga nisu gledali do sada - da imaju tu priliku. Ali, da tijelo ne sluša - ne sluša.

"Nažalost, povrede me stižu. Zdrav sam bio toliko dugo. Sada moram da izvučem maksimum iz ovoga što mi je ostalo. Smeta mi jedino taj fizički aspekt, tu sam, igram, ali tijelo ne želi da sluša...", rekao je Novak Đoković poslije eliminacije u polufinalu Vimbldona protiv Janika Sinera.

"Mogu da igram dobro, pokazao sam to, kada sam spreman i svjež mogu, ali onda dođem do polufinala i tu me čekaju Siner ili Alkaraz. U ovakvom fizičkom stanju je nemoguća misija dobiti meč. To me najviše tišti i nervira. Ali, šta je tu je. Nije ovo momenat da se žalim. Bilo bi stvarno ružno od mene da se žalim na povrede i na to kako nemam sreće, kada sam imao 20 godina vrhunske karijere, oborio sve moguće rekorde. Samo sada osjećam tu neku gorčinu poslije poraza. Gledajući tu neku širu perspektivu, veoma sam zadovoljan."

