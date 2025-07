Da li Đoković mijenja sponzora? Milionski ugovor ističe, a već ih je javno kritikovao

Novak Đoković mogao bi da promijeni sponzora na kraju ove sezone pošto mu ugovor sa kompanijom "Lakost" ističe. Ko bi mogao da bude novi sponzor?

Izvor: Profimedia

Novak Đoković mogao bi da promijeni sponzora na kraju tekuće sezone. Njegov ugovor sa kompanijom "Lakost", koja mu je glavni sponzor, ističe ove godine, pa se postavlja pitanje da li će da dođe do produžetka saradnje. Navijači su se već oglasili i voljeli bi da dođe do promjene, ali sada sve zavisi od najboljeg tenisera svih vremena.

Novak je u karijeri imao četiri glavna sponzora. Prvo je to bio "Adidas" od 2007. do 2009. godine i sa njima je osvojio prvi grend slem Australijan open 2008. godine. Onda je nosio "Serđo Takini" od 2010. do 2012. godine i sa njima ima četiri slema, pa je od 2012. do 2016. nosio "Uniklo" i sa njima je osvojio sedam grend slemova.

Ugovor sa "Lakostom" počeo je 2017. godine i sa njima je imao najviše uspjeha. Sa njihovom opremom osvojio je 12 grend slem trofeja i postoji velika vjerovatnoća da će se saradnja nastaviti. Razlog zbog kog navijači traže promjenu je taj što smatraju da je trenutna oprema skuplja, pa bi voljeli nešto niže cijene.

Đoković ih je javno kritikovao

Đoković je na prošlogodišnjem Vimbldonu javno i otvoreno kritikovao svog glavnog sponzora zbog toga što su se mnogi njegovi navijači žalili. To je bila neka vrsta upozorenja za njih, pa ostaje da se vidi da li su reagovali na njegove kritike.

"Nisam srećan načinom na koji moj sponzor radi na mojoj marketinškoj promociji, to me frustrira. U prethodnim godinama bio sam nezadovoljan i frustriran jer mnogo ljudi želi moje proizvode, a nemaju mogućnost da ih nađu u radnjama mog sponzora. Neke stvari se tu mijenjaju na bolje sada, ali i dalje nisam zadovoljan jer sve može da bude mnogo bolje. Nadam se da će moj sponzor povećati broj i kvalitet mojih proizvoda, kao i da će raditi na njihovoj dostupnosti kako bi ljudi imali prilike da ih pronađu jer sam popularan širom svijeta", rekao je Đoković i dodao da mu se nije svidjelo to što nema te opreme u prodavnicama, već samo na vebsajtu.