Novaku se javio jedini čiji rekord još juri: "Znam dobro zašto ga ne otpisujem"

Džimi Konors "javio" se Novaku Đokoviću kada je vidio da je i dalje daleko od njegovog rekorda. Ali, nije miran dok god Đoković igra tenis, objasnio je i zbog čega.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je nedavno 100. titulu u karijeri i sada zna da su ispred njega samo dvije mete. Realno je da će bez većih problema srušiti Rodžera Federera (103), dok ga sigurno motiviše broj koji kraj svog imena ima Džimi Konors. Nije to mali zalogaj, Đokoviću je potrebno još deset titula da sruši Amerikanca, a iako to ništa neće promijeniti u pogledu njegove veličine u tenisu - već je odavno najveći ikada - bilo bi lijepo da se i tu "upiše".

Nije uspio da nastavi niz ni na Rolan Garosu, ni na Vimbldonu, međutim ako pitate Džimija Konorsa - ništa to ne znači. Svjestan je Amerikanac da "nije miran" dok Đoković ne ode u penziju: "Neću ga još otpisivati... Loša stvar u vezi s tim je što, ako ne bude među prva četiri na ATP listi, moraće da igra protiv njih ranije, igraće tri teška meča zaredom i Sinera i Alkaraza jedan za drugim. To je težak zadatak za njega. Zapravo, za bilo koga! Ali, posebno za nekoga ko ima 37 ili 38 godina", naglasio je Konors koji ne otpisuje Novaka na US Openu.

"Ali, ponavljam vam, neću ga još otpisati. Kada imaš petlju, imaš petlju. I ponekad će ta petlja isplivati na površinu...", dodao je još Konors koji je ubijeđen da će Đoković pokazati "gdje mu je mjesto".

Šta jedino brine Konorsa?

Izvor: ANDREW GOMBERT/EPA

Posljednji grend slem trofej Novak Đoković osvojio je na US Openu 2023. godine i od tada traje "suša". Posebno ga brine što je počeo da gubi od Sinera i Alkaraza, i to sve lakše.

"Imam osjećaj da, koliko god bi volio da je osvojio Vimbldon, onaj poraz u polufinalu mu se nikako nije svidio. Da izgubi u tri seta zaredom? Nije navikao na to, to nije on, to nije njegova igra. Vjeruj mi, taj čovjek može da izvuče nešto iz rukava za US Open što bi moglo da iznenadi mnoge. I znaš šta? Volio bih da to i vidim", zaključio je Konors.

Kada se igra US Open?

Izvor: CJ GUNTHER/EPA

Ove godine US Open igra se od 25. avgusta do 7. septembra, s tim da ćemo imati i "dubl događaj" na kome će Novak Đoković igrati nešto ranije s Olgom Danilović. U singlu titulu brani Janik Siner, a Đoković samo treće kolo, pošto ga je lane prelako izbacio Aleksej Popirin.

Novak Đoković je inače četiri puta osvajao US Open, posljednji put 2023.