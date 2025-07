"Đokovića to baš frustira, ponavlja mu se isto": Boris Beker ponizio Novaka, spomenuo Federera i Nadala

Boris Beker govorio je o šansama najboljeg tenisera u istoriji Novaka Đokovića da osvoji rekordni grend slem.



Nekadašnji trener Novaka Đokovića Boris Beker nije siguran da srpski as može do rekordne 25. titule. Đoković je uspio da stigne do tri polufinala na grend slemovima ove sezone, a da li može da napravi iskorak na US Openu koji startuje 24. avgusta? Naravno, glavni favoriti za osvajanje su Karlos Alkaraz i Janik Siner koji su odvojili posljednjih sedam velikih turnira.

Nijemac "skida kapu" za ono što je postigao njegov nekadašnji učenik, ali smatra da je došlo vrijeme za mlade nade.

"To je sada veliko pitanje, jer da bi osvojio grend slem, vjerovatno mora da pobijedi i Karlosa Alkaraza i Janika Sinera. Tako je bilo sa Vimbldonom, a on je rekao da je Vimbldon turnir gdje ima najbolje šanse da osvoji grend slem. Podsjećanja radi, već je sedam puta osvojio turnir. Sada je stigao do polufinala Vimbldona 14 puta, samo zamislite. To je toliko apsurdno, to je lud broj", rekao je Beker.

Naravno, nezaobilazna je bila priča o godinama. "Takođe mora da shvati, da, malo se povrijedio na meč lopti protiv Kobolija, ali sa 38 godina se lakše povrijediš. Protiv Sinera, u prva dva seta, mislim da je bio relativno spreman. Siner je, naravno, bio bolji igrač, jer je za mene Siner Đoković 2.0, on je druga verzija Đokovića, 15 godina mlađi. I Novak to zna", rekao je Beker.

Imajući sve to u vidu, Beker nije siguran koliko su realne Đokovićeve šanse da osvoji rekordni 25. grend slem.

"Drago mi je što je stigao do polufinala, odigrao je sjajan turnir, ali da li mu je to dovoljno? On i dalje igra tenis jer želi da osvoji 25 grend slemova, da postane jedini rekorder. Ali mora se reći da su Siner i Alkaraz u svojim dobrim danima bolji nego što je Đoković u svojim dobrim danima. To ga frustrira, ali on je realista. Pitanje je koliko su realne šanse da osvoji još jedan grend slem sada, jer mu vrijeme ističe", rekao je nekada najbolji teniser sveta.

Beker kaže da Đoković sada pati od istog problema sa kojim se borio tokom prvih nekoliko godina karijere kada je morao da se umiješa u veliko rivalstvo Federera i Nadala.

"To je bio sedmi grend slem turnir koji su osvojili ili Siner ili Alkaraz. Dakle, već se može reći da postoji jasna dominacija. Po mom ukusu, ono što nedostaje je broj tri ili broj četiri. Đoković se trudi, ali je samo "peti točak" na turu. Bio je to sa Nadalom i Federerom, a sada je sa Alkarazom i Sinerom. Drago mi je što ga imamo, ali nije favorit.", zaključio je Beker.

Saradnja Bekera i Đokovića

Srbin i Nijemac sarađivali su zajedno od 2013. do 2016. godine, a tokom tog perioda srpski teniser je osvojio 14 Masters titula i čak pet grend slemova. Beker je poslije Đokovića sarađivao sa Holgerom Runeom jednu sezonu, a često se spekulisalo da bi mogao da preuzme brigu o karijeri Aleksandra Zvereva, ali to se nije dogodilo.