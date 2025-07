Goran Ivanišević: "Nije mi Novak Đoković uništio život, već njegov idol"

Goran Ivanišević pričao je kakve je sve probleme imao na terenu kada je trebalo da igra protiv Pita Samprasa, čovjeka na kog se ugledao Novak Đoković. On ga je baš mučio.

Goran Ivanišević više ne trenira Novaka Đokovića. Njih dvojica okončali su saradnju prošle godine i od tada je hrvatski stručnjak pokušao da radi sa Elenom Ribakinom prvo, a sada sa Stefanosom Cicipasom. Teniserom za kog kaže da je najnespremniji igrač kog je vidio. Legendarni Hrvat je poznat kao neko ko uvijek priča bez dlake na jeziku i bez zadrške.

Tako je bilo i kada je pričao o mnogim zanimljivim temama. Jedna od tih bila je i njegova karijera i to kakve je probleme tokom igračke karijere imao sa jednim čovjekom - Pitom Samprasom. Čuvenim Amerikancem na kog se ugledao upravo Đoković koji je više puta isticao da mu je on bio idol. Noletov idol skupo je koštao Gorana vjerovatno i još većih uspjeha.

"Uživao sam da igram protiv svih tenisera, osim nekoga ko mi je uništio život, a to je bio Pit Sampras. Nemojte da me shvatite pogrešno, poštujem ga, nevjerovatan je, ali... Jednostavno sam imao pogrešan stav prema njemu. Vjerovao sam da moram da igram bolje nego protiv drugih. Često je bilo blizu i obično sam gubio", rekao je Ivanišević.

Kakav skor ima Goran sa Samprasom?

Ivanišević i Sampras odigrali su 18 mečeva jedan protiv drugog u karijeri. Prvi je bio 1990. godine u četvrtfinalu turnira na Long Ajlendu i pripao je Hrvatu (7:6, 6:3), dok je posljednji bio u četvrtfinalu Kvinsa i dobio ga je Sampras (7:5, 6:4).

Od tih 18 mečeva, Goran je slavio šest puta, ali nijedan od tih nije bio na nekom grend slemu. Amerikanac je mnogo više uspjeha imao na tim najvećim turnirima pa ga je tako pobijedio u finalu Vimbldona 1994. godine i finalu istog turnira 1998. godine. Goran ga je na Vimbldonu dobio u polufinalu 1992. godine, ali je izgubio od Andrea Agasija u finalu poslije pet setova.

Šta je Ivanišević pričao o Đokoviću?

Goran je "milion" puta otvoreno hvalio Đokovića, ima samo lijepe riječi o njihovoj saradnji iako mnogi to pokušavaju da predstave na negativan način i kroz to što je često vikao na njega i ložu.

"Novak je genije, izvanredna osoba i najbolji igrač u istoriji tenisa. Nije bilo lako raditi sa njim, to mogu da kažem. Bila je čast i odgovornost trenirati ga. Kada radite sa Novakom, sve osim titule je neuspjeh. Zahtijevan je, svakog dana nešto novo mora da se dogodi, uvijek želi da bude bolji i to je veliki pritisak. Sa njim imate samo nekoliko sekundi da mu nešto objasnite, želi da čuje 15 stvari odjednom, a vi za to imate tri sekunde. To je u isto vrijeme jako zahtijevno i zadovoljavajuće", rekao je Ivanišević.

U svom stilu je pričao o tome kako se nosio sa pritiskom treniranja najvećeg svih vremena.

"Imao sam uvijek sa sobom dobre tablete. Šalim se malo naravno. To što dolazimo sa Balkana i što pričamo istim jezikom nam je pomoglo. Takođe, mi smo slično, tako da sam bio spreman na sve njegove moguće reakcije. Psovke i takve stvari mi nikada nisu bile problem, jer sam i ja bio emotivan igrač. Ponekad nisam mogao ni da razumijem šta priča, ponekad je htio nešto da zna o udarcu, ja bih mu rekao nešto o oblacima koji su tu iznad terena, onda se naljuti na mene, pa pet minuta kasnije bude opušten. Ponekad je u tenisu potreban taj kratak šok da malo razmislite glavu. Mentalna komponenta je ekstremno važna", zaključio je Ivanišević i dodao da je "prekid saradnje došao kao zasićenje i da idu svojim putevima".

