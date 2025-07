Goran Ivanišević napravio najveće čudo u istoriji tenisa: Dobio specijalnu pozivnicu i osvojio Vimbldon

Goran Ivanišević napravio je istorijski uspjeh kada je 2001. godine osvojio Vimbldon tako što je dobio specijalnu pozivnicu. Uradio je nešto zaista nevjerovatno.

Izvor: Shutterstock

Goran Ivanišević je prije 24 godine napravio jedan od najvećih uspjeh u istoriji tenisa. Dobio je specijalnu pozivnicu organizatora Vimbldona za učešće na turniru, a završilo se tako što je podigao pehar prestižnog takmičenja. U velikom finalu pobijedio je Patrika Raftera u trileru od pet setova - 6:3, 3:6, 6:3, 2:6, 9:7.

Došao je nekadašnji trener Novaka Đokovića na turnir kao 125. igrač svijeta i postao prvi i jedini teniser u istoriji koji je sa "vajld kardom" osvojio grend slem. I ne samo to, finalni meč odigran je u ponedjeljak, umjesto u nedjelju kao što je trebalo. Zašto? Zbog polufinala u kom je Ivanišević poslije tri dana igranja pobijedio Tima Henmana. Meč je prekidan nekoliko puta zbog kiše, jer tada nije bilo pokretnog krova na terenima u Londonu. Sve do dovelo je do pomjeranja finala.

Ivanišević je u polufinalu izbacio domaćeg predstavnika poslije velikog preokreta - 7:5, 6:7 (6:8), 0:6, 6:7 (5:7), 6:3, dok je Rafter izbacio drugog nosioca Andrea Agasija takođe poslije pet setova - 3:6, 6:3, 3:6, 6:2, 8:6. Još jedan zanimljiv podatak je i da je u osmini finala Rodžer Federer kao 15. igrač svijeta eliminisao prvog favorita Pita Samprasa, pa je u četvrtfinalu izgubio baš od Henmana.

"Kiša me spasila"

Izvor: YouTube/(Ne)uspjeh prvaka

U razgovoru za Slavenom Bilićem u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" je Ivanišević pričao o najvećem njegovom uspjehu u karijeri. Priznao je da ga je kiša spasila u polufinalu protiv Henmana i da mu je to mnogo pomoglo. Meč je trajao tri dana zbog padavina.

"Došao je taj meč sa Henmanom, njegovo prvo polufinale u kom mu rival nije Sampras. Oni tamo pišu da će imati finalistu Vimbldona prvi put od Freda Perija, ja im kažem 'Imaćete vraga'. Onda se desila kiša, spasila me. Bio je bolji od mene, nisam znao šta da radim. Ta kiša je došla, nije slučajno, baš u tom trenutku je došla", počeo je Ivanišević.

Nastavio je da priča o tom meču i o svemu što je uslijedilo poslije toga kada je srušio i Raftera.

"Sudija Alan Mils je došao i rekao nam da se meč nastavlja sutradan. Znao sam da je to-to. Rekao sam treneru da dobijamo, vidio sam mu facu, bila mu je sve gora i gora, ja sam bio sve bolji, on sve gori. To je bilo zapisano, igrao sam najbolji tenis u pravim momentima, igrao sam pametno, kiša je došla kad je trebalo. Onda finale u ponedjeljak, možda je i to bio neki znak. Fudbalska atmosfera, nije imala veze sa tenisom. Ne mogu da kažem da sam znao da ću da osvojim, ali nije postojala opcija da ne osvojim", objasnio je Goran.

Kako mu je Dražen Petrović pomogao?

Izvor: YouTube/CroPETROforeverNBA/Screenshot

Ispričao je u istoj emisiji Goran i da je uticaj na njega imao i legendarni Dražen Petrović. Kako?

"Otac je došao u London i donio mi novine. Uglavnom je donosio novine, te sportske, ali nikada u životu mi nije donio magazin 'Košarka'. Znao sam da postoji, nikada ga nisam čitao. U sredini je bio poster Dražena, kažem da mora da je to neki znak. Bila je to njegova godišnjica smrti. Ja to zalijepim na zid i kažem da je on došao odnekud da mi sve po spisku i da me posloži. Taj Draženov poster, te neke stvari, sve to mi je dalo mirnoću. Izvukli smo to samopouzdanje i iz dana u dan sam bio sve bolji, sve više sma vjerovao u sebe", zaključio je Ivanišević.

