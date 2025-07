"Srđan i Dijana bili su zabezeknuti": Jelena Genčić ostala zapanjena zbog Novaka, odmah je tražila samo jedno

Jelena Genčić ispričala je sve o svom prvom kontaktu sa Novakom Đokovićem i šta je rekla Srđanu i Dijani čim ga je vidjela. Ona je njegova "teniska majka" i to nikada nije krio.

Novak Đoković ne bi postao to što jeste da nije bilo Jelene Genčić, njegove "teniske majke" koja je prepoznala da mališan od pet-šest godina ima talenat za tenis i da može da postane uspješan. Radila je sa njim kada niko nije htio, za to nije uzimala finansijsku nadoknadu i pomogla je u stvaranju najboljeg igrača svih vremena.

Kako je sve to izgledalo, kako je iznenadio, šta je sve tada radio drugačije od ostalih? Na ta i mnoga druga čitanja odgovorila je ona sama u jednom ranijem intervjuu.

"Imao je pet i po godina, imala sam kamp na Kopaoniku, bilo je puno djece, trenera, igrača, divni uslovi, divno vrijeme. Primijetim prvog dana jednog sitnog dečaka, malo većeg od Monike Seleš koja je bila sitna i žgoljava i puna energije. Taj mali gleda, što sam i ja voljela da radim. Prišla sam mu i rekla 'Izvini dečko, kako se ti zoveš i šta radiš ovdje?'. Rekao mi je 'Ja sam Novak i gledam šta vi radite', pitala sam ga da li zna koji je ovo sport, rekao mi je da zna da je probao da igra tenis i pitala sam ga da li želi da dođe kod nas, odgovorio mi je 'ja to i čekam'. Rekla sam mu da dođe popodne, oko dva sata. Rekao mi je da ima reket, rekla sam mu da ponese sve. On je došao već u pola 2, bio je ispred vrata. Vidjela sam ga iz apartmana kako stoji na stepeništu i čeka da mu se otvore vrata. I dan-danas dolazi najmanje pola sata ranije, sam se zagrijavao, učila sam ga kako da se zagrijava. Onog momenta kada nastupiš na teren moraš da budeš potpuno spreman fizički i psihički", počela je Jelena Genčić priču.

Onda je sa tim žgoljavim dječakom ušla na teren i već tu je iznenadio prvi put.

"Onda vidim da ima torbu, otvara je, prišla sam da provirim, malo iz znatiželje, jer sam vidjela da dijete zna dosta o tenisu. Vidim plastičnu flašu za vodu, peškir, banana, majica, znojnica. Malo sam se iznenadila, rekla sam mu 'Novače, da li ti je to mama pakovala'. Okrete se ka meni i kaže 'Ne, ja igram tenis ovdje, a ne mama'. Izvinila sam mu se i pitala ga gdje je to naučio, rekao mi je da je vidio da su to radili Pit Sampras i Andre Agasi."

Kako je sve testirala Novaka?

Imala je Jelena svoje metode rada sa djecom, provjeravala je kroz igru njihove predispozicije, ali ne samo fizičke.

"Onda sam testirala ono moje, pričala malo šta ćemo da radimo, a on ne skida pogled sa mojih očiju. Gledamo se i gledamo se i shvatila sam da može da se koncentriše. Potom sam htjela da vidim koliko brzo može da reaguje. Imao je pet i po, šest godina. Ja mu objasnim neke stvari, on ih uradi, ono što je najteže i jako važno u tenisu, to je vizuelizacija. To je da unaprijed, to je psihološki metod rada, osmisli i vidi kako će da osmisli poen. Rekli su mi da je suviše mali da može to da razumije, meni to nije dalo mira."

A onda je uslijedio trenutak u kom je shvatila sa kim ima posla i kakav talenat je u pitanju.

"Objasnila sam mu šta sve treba da uradi i dobila odgovor 'jeste vi to mislili u prazan prostor'. Ostala sam zapanjena. Rekla samu samo 'dušo, jeste'. Onda smo počeli da radimo i tako je krenulo."

"Njegovi roditelji bili su zabezeknuti"

Nije u tim momentima Jelena znala da je Novak tu na Kopaoniku, mislila je da je došao na odmor sa familijom.

"Mislila sam da je došlo dijete na odmor, znam da smjene traju dvije nedjelje, igra se dosta. Pitala sam ga jesu mu tu mama, tata, baka, objasnio mi je da su oni tu da rade. Rekla sam mu da želim da se upoznam sa njima. Bili su zabezeknuti. Rekla sam im 'gospodo, ovo vaše dijete će u svojoj 17. godini...' Ja sam imala vizuelizaciju. Rekla sam im da će ovaj njihov Novak da bude među prvih 5 u svijetu. Oni su vjerovatno mislili da ja nešto izmišljam. Bio je neki simpozijum novinara, puno ljudi. Oni su otišli i pitali ih ko je ova žena. Rekli su im koga sam sve trenirala. Poslije Monike Seleš nisam uočila nijednog ovakvog talenta niti sam radila i garantovala sam da će da postane naj, naj, naj. Onda su se vratili..."

Otkrila je i da je to Srđanu i Dijani rekla baš pred Novakom, dok je on tu stajao.

"On se sitnim koracima približio i priljubio uz mene. Tu počinje emocionalno između Novaka i mene. On je osjetio da u meni može da razvija ono što je svjesno ili podsvjesno želio, a nikome nije rekao, a ja imam dijete sa kojim mogu divno da radim što se i ispostavilo u narednih osam godina. Tako divno smo radili. Ne samo teniski. Po meni je lako svakoga naučiti da igra tenis, da li će da igra forhend na jedan način, to je manje važno. Bitno je ono što nosi u srcu, kako je motivisan, koliko je inteligentan i na kraju krajeva koliko brzo reaguje od momenta kada mozak prihvati jedan znak do reakcije nogu. Start, refleks i sve ostalo, da ne dužim o tome. Sa tim malim sam radila jako mnogo. Sve svoje snage, a najviše emotivne, sam mu dala", zaključila je Jelena Genčić.

