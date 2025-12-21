"Nosim majčino prezime, oca nikad nisam upoznao": Danijelu zadrhti glas na pomen 1991, Pule i rata u Hrvatskoj

Danijel Aleksić ispričao je svoju emotivnu priču o dolasku u okolinu Novog Sada početkom 1992, o rodnoj Puli, koju nikad nije posjetio i o ocu, koga nikad nije upoznao.

Izvor: MN Press/YouTube/ Aca Stojanović ALESTO

Poznati srpski fudbaler Danijel Aleksić, bivši reprezentativac, podijelio je u podkastu Ace Stojanovića svoju životnu priču, započetu u Hrvatskoj 1991, u osvit građanskog rata u Jugoslaviji.

Aleksić je sada iskusni napadač turskog kluba Čorum, svojevremeno i Vojvodine, Sent Etjena, Đenove, Sent Galena, Bašakšehira. Rođen je u Puli, koju je napustio kao beba, kada je sa majkom došao u okolinu Novog Sada, gdje je i odrastao.

Upitan da govori o Hrvatskoj, Puli i svom odrastanju, odmah je stavio do znanja da je priča komplikovana i za njega veoma emotivna.

Ti si rođen u Puli? I morao si se preseliš?

Da, imao sam devet mjeseci.

Da li si išao nekad?

Ne, nikada...

Da li su ti pričali roditelji?

Pa, vidi, priča je malo...

Ako ne želiš da pričaš, nemoj.

Nije ništa strašno, to ljudi i ne znaju i nisam ni imao potrebu da pričam o tome, rekao je Aleksić, pa se "otvorio".

"Hajde kad me već pitaš..."

"Hajde kad me već pitaš, da, tamo sam se rodio i sa devet mjeseci smo majka i ja došli u Novi Sad, odnosno u Stepanovićevo, gdje mi je baka, njena majka. Kada sam imao četiri-pet godina majka je tada upoznala mog očuha, s kojim i dan-danas živimo."

"Nosim majčino prezime. Koliko joj je bilo teško? Jedanput, dvaput pričali smo o tome. Mogu samo da zamislim koliko joj je bilo teško da sama podiže dijete. Mama je onda upoznala čovjeka s kojim i dan-danas živim i koga volim najviše na svijetu. Kažu 'krv nije voda', ali to ne mora da znači, kad je neko dobar čovjek, onda je dobar čovjek, bez obzira na to u kakvoj ste vezi."

"Eto, to je priča, svog oca nikad nisam upoznao i to je ta veza sa Pulom. Rat, čuda i te priče... Ali ne gledam previše ka tome, imam svoju porodicu, svog oca, svoju majku, ženu, djecu, to je najvažnije, ispalo je dobro", ispričao je Danijel Aleksić

Bio čudo srpskog fudbala, žalio zbog izgubljenih godina

Danijel Aleksić bio je srpsko fudbalsko čudo u prvoj deceniji 21. veka, zbog njega su na utakmice Vojvodine dolazili i skauti Real Madrida, tražili su ga i "vječiti", a onda je prihvatio poziv Đenove, gdje ga je trenirao Đan Pjero Gasperini. Ta epizoda nije završena lijepo, jer je odbio pozajmicu, pa je 2011. počeo ispočetka - u Austriji iz Beča.

Igrao je nakon toga Aleksić u Kavali, klub koji je potom bio izbačen iz prve lige Grčke, a onda se mučio i na početku epizode u Lehiji, gdje takođe nije opravdao veliki talenat. Bio je uporan i nije odustajao, a onda je sve kliknulo kada je 2018. otišao u Tursku - najprije u Malatiju, a od 2019. u klub u kojem je ostavio najveći trag, Bašakšehir.

Sa tim timom je ispisao istoriju, bio važan igrač sastava koji je prvi donio titulu u klupske vitrine i proveo je pola decenije. Nakon selidbe u Tursku, vratio se i u "A" reprezentaciju Srbije poslije 10 godina, koliko je prošlo od njegovog debija pod vođstvom Radomira Antića 2008, pa do poziva Mladena Krstajića u novembru 2018.

"Ne krijem, žao mi je zbog izgubljenih godina. Propustio sam mnoge vozove, ali možda je tako moralo da bude", rekao je u jednom intervjuu za MONDO Danijel Aleksić.