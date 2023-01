Srbin postigao spektakularan gol, proslavio sa saigračima, a onda se oglasio VAR! (VIDEO)

Fenomenalan pogodak srpskog fudbalera Danjela Aleksića, ali se umiješao VAR...

Izvor: Profimedia/Esra Bilgin / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

Danijel Aleksić (31) postigao je spektakularan gol u Turskoj, ali se VAR oglasio i sudija je poništio prelijep pogodak. Pravila su jasna, ali su se čak i navjiači šalili na društvenim mrežama kako im nije bilo žao da ponište gol, posebno pošto je meč već bio riješen...

Igrao se 98. minut na utakmici između Bašakšehira i Adane kada je poslije jedne akcije lopta stigla do Aleksića koji je odlučio da sve to "začini" i da izvede "rabonu" šut koji je proslavio Rikarda Kvarežmu. Učinio je to savršeno. Dvojica defanzivaca pokušala su da stignu loptu, nisu u tome uspjeli i bio je to znak za veliko slavlje domaćih igrača.

Golman gostiju Ozbir ostao je da leži na travi, žalio se na povredu, tačnije da je dobio udarac prije nego što je lopta došla do Aleksića. Sudija Kardesler je pokazao da razgovara sa VAR sobom i ubrzo je stigla potvrda. Gol je poništen, ali ne zbog faula, već zbog ofsajda koji je prethodio svemu tome. Nažalost...

Inače, ono što je interesantno jeste da su na klupama dva tima bivši igrači. Bašakšehir vodi Emre Blozoglu, a Adanu Vinćenco Montela. Što se Aleksića tiče on je ove sezone odigrao 17 mečeva u Turskoj i dao četiri gola, uz jednu asistenciju.