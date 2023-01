Velež počeo s pripremama: Većina igrača pristala na smanjenje plata

Velež "upalio motore".

Izvor: PROMO/FK Velež Mostar/Dino Đonko

Na stadionu "Rođeni" obavljena je prozivka i prvi trening fudbalera Veleža, a iz ovog mostarskog kluba kazali su kako je većina igrača pristala na smanjenje ugovora kako bi pomogli klubu.

"Okupljamo se danas, jedva čekamo da krenemo raditi. Smatram da smo u ovom prijelaznom razdoblju riješili neke pozicije koje su nam ključne što se tiče igračkog kadra. Doveli smo dva lijeva beka i stopera, ima tu i mladih igrača i potencijala. Smatram da će ti igrači s različitošću profila koje imaju donijeti novu razinu i novi arsenal našoj igri - rekao je na konferenciji za novinare novi Veležov trener Nedim Jusufbegović.

On je istakao kako će u nastavku sezone fudbaleri Veleža imati nešto niža primanja nego što je to do sada bio slučaj.

"Izrazio bih zadovoljstvo činjenicom da je većina igrača prepoznala trenutak u kojemu se Velež nalazi, pokazali su zavidnu vrstu solidarnosti te su pristali na smanjenje ugovora. Na taj način su preuzeli odgovornost i dobio sam od Uprave garancije da će taj potez znati cijeniti te će biti adekvatno nagrađeni u slučaju pozitivnog rezultata", rekao je trener mostarske ekipe, a prenijela FENA.

Velež će prvi dio priprema odraditi u Mostaru, a drugi u turskoj Antaliji.

"Odigrat ćemo tri prijateljske utakmice, protiv Blagaja, Neretvanca i Igmana, a dat ćemo priliku novopridošlim i mlađim igračima u kojim se možda krije potencijal za kojeg mi ne znamo. Takođe, u Turskoj smo zakazali tri utakmice u kojima ćemo igrati protiv dva ukrajinska tima i ekipe Žalgirisa", kazao je Jusufbegović.

Krajem prošle godine Velež je dobio novu upravu, a po riječima direktora kluba Sanjina Alagića, klub je ponovno na pravom putu.

"Bilo je ovo jedno krizno razdoblje iza nas, imali smo dosta obaveza, ali moram reći da sam zadovoljan brzinom stvari koje smo riješili. Mislim da smo uspjeli stvari posložiti na pravo mjesto i da smo krenuli pravim putem. Nadam se da ćemo s novom energijom nastaviti put u jednu dobru i lijepu budućnost", poručio je Alagić.

Alagić je takođe zahvalio fudbaler Veleža, koji su pristali na niže plate kako bi pomogli klubu.

"Vjerujem da će to biti pozitivan uticaj i da će rezultati biti još bolji", zaključio je Alagić.