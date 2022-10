Kakva noć srpskih fudbalera u Evropi - strijelci Luka, Sergej i Danijel!

Sjajno veče za srpske fudbalere...

Sjajno veče za srpske fudbalere u evropskim takmičenjima, trojica su postigli golove za jedno poluvrijeme. U listu strijelaca upisali su se Luka Jović, Sergej Milinković-Savić i Danijel Aleksić.

Sva trojica su zatresli mreže za svoje timove, od kojih su dvojica to uradili u međusobnom okršaju. Sve ovo vjerovatno gleda i Dragan Stojković koji će biti na slatkim mukama prilikom izbora igrača za predstojeće Svjetsko prvenstvo, pošto su mnogi u sjajnoj formi.

U duelu Lige konferencija između Fiorentine i Bašakšehira Srbi su u prvom planu.

Prvo je Aleksić u 15. minutu postigao gol i to tako što je golman Šengezer ispucao loptu, Danijel je pratio sve to, golman Golini je izašao, a Srbin je lagano poslao loptu pored njega. Vodili su gosti sve do 26. minut akda je Kuame poslao sjajan centaršut na drugu stativu, a tamo je bio Luka i nije imao mnogo problema da zatrese mrežu. Na ovom meču su na terenu još dvojica srba, Nikola Milenković sa kapitenskom trakom i Aleksa Terzić.

U Ligi Evrope Sergej pokazuje zbog čega je on lider Lacija.

U meču protiv Mitjilanda je postigao izjednačujući gol. Gosti su poveli u 8. minutu preko Isaksena, da bi u 36. Milinković-Savić iskoristio dodavanje Felipea Andersona i zatresao mrežu. Ova dva tima bore se za prvo mjesto u grupi F i za prolaz u narednu fazu takmičenja na kolo prije kraja grupne faze.