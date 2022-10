Sergej (ne) ide iz Lacija - oglasio se predsjednik kluba! Lotito dao dvosmislenu izjavu, šta ovo znači za Srbina?

Prvi čovjek italijanskog kluba Klaudio Lotito pričao je o srpskom reprezentativcu.

Sergej Milinković-Savić (ne)ostaje u Laciju. Predsednik kluba Klaudio Lotito dao je novu izjavu povodom transfera srpskog reprezentativca, ali je to učinio u svom stilu. Sa dvosmislenom porukom koja u isto vrijeme znači i da želi da ga zadrži, ali i da može da ga proda. Pažljivo je birao riječi o svom najboljem igraču, tako da ostaje da se vidi kako će se stvari razvijati poslije Svjetskog prvenstva u Kataru (od 20. novembra do 18. decembra) pošto će tamo on biti jedan od lidera "orlova".