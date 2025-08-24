"Zašto neko ne bi pobijedio Alkaraza i Sinera?": Svi već upisali finale US opena, samo jedan čovjek digao glas

Kameron Nori ne misli da će Janik Siner i Karlos Alkaraz igrati finale US opena. Zašto ih neko ne bi pobijedio?

Izvor: Scott Taetsch / Getty images / Profimedia

Dok Novak Đoković pita "gdje vam je treći", teniski establišment već vidi Karlosa Alkaraza i Janika Sinera u finalu US opena. Ipak, Kameron Nori se ne slaže sa tim i ističe da nije pod moranjem da dva najbolja tenisera na ATP listi stignu do finala.

Priznao je iskusni Britanac da su Siner i Alkaraz dominantni, da su do sada u sezoni igrali jako dobar tenis, ali ne vidi zašto ih neko ne bi pobijedio. Nakon titule Novaka Đokovića u Njujorku 2023, njih dvojica su uzeli sedam grend slemova.

"Biće interesantno da vidimo. Igrali su mnogo tenisa tokom ljeta, Rolan Garos i Vimbldon. Obojica su igrali dobro u posljednje vrijeme, a ja mislim da trenutno ima mnogo dubine i kvaliteta u muškom tenisu. Defintivno kada pogledate rezultate i način na koji udaraju lopticu oni su jasni favoriti. Ali ne bih bio toliko siguran da će se naći u finalu. Ne vidim zašto ih neko ne bi pobiedio?", zapitao se Kameron Nori.

Šta čeka Kamerona Norija?

Sada već 30-godišnji Nori je u karijeri bio i u Top 10 na ATP listi. Najviše je došao do osmog mjesta, a sada je 43. Na US openu je došao do četvrtog kola, a sada će u prvom kolu igrati sa Amerikancem Sebastijanom Kordom, a već u trećem kolu može da naleti na Novaka Đokovića. U drugom kolu su mu mogući rivali Komesanja i Mikelsen.