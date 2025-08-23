Karlos Alkaraz napravio haos na US Openu: Vikao i pokazivao u kameru, pobjesnio kad je vidio da ga snimaju

Malo je reći da je bio ljut Karlos Alkaraz kada je vidio da ga kamere snimaju na US Openu.

Karlos Alkaraz je bio raspoložen kada je proslijedio Novaku Đokoviću svoj zadatak na terenima US Opena, ali kada je stigao na trening bio je jako, jako ljut. Razlog za to su kamere koje su postavljene na terene na kojima se trenira.

Nekadašnji svjetski broj jedan je bio ljut što su tokom treninga uključene kamere i nije mu se svidjelo što drugi gledaju šta on radi dok se sprema za mečeve na posljednjem grend slemu sezone.

Došao je na teren, a onda je pokazivao na kamere, vidno je negodovao i tražio neka objašnjenja od orgnaizatora turnira. Pogledajte kako je taj sukob izgledao na terenu:

Carlos Alcaraz doesn't seem to be a fan of the practice cams



I get it. Why are there microphones on them? Doesn't that make it possible for potential opponents to hear tactics being discussed in certain areas?



It's already invasive, turn the mics off.pic.twitter.com/yn2qEJWX7n — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)August 22, 2025

Šta čeka Karlosa Alkaraza?

Nekadašnji broj jedan na ATP listi ima jednu titulu sa US Opena iz 2022. godine. Tada je savladao Kaspera Ruda u finalu i u istom momentu se popeo i na prvo mjesto na ATP listi.

On je kao drugi nosilac na dnu žrijeba i u prvom kolu nema lak posao. Rival će mu biti američki teniser Rajli Opelka, a u drugom kolu ga čeka Šeng ili Beluči. Mogući rivali u trećem kolu su Darderi ili Hidžikata, u četvrtom Davidovič-Fokina, Rindekneh, Điron ali i Danil Medvedev. U četvrtfinalu može na Kaspera Ruda, Jiržija Lehečku, Talona Grikspora ili Bena Šeltona.

