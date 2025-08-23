logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Karlos Alkaraz napravio haos na US Openu: Vikao i pokazivao u kameru, pobjesnio kad je vidio da ga snimaju

Karlos Alkaraz napravio haos na US Openu: Vikao i pokazivao u kameru, pobjesnio kad je vidio da ga snimaju

Autor Dragan Šutvić
0

Malo je reći da je bio ljut Karlos Alkaraz kada je vidio da ga kamere snimaju na US Openu.

Karlos Alkaraz pobjesnio zbog kamera na US openu Izvor: Twitter/Tennis Letter

Karlos Alkaraz je bio raspoložen kada je proslijedio Novaku Đokoviću svoj zadatak na terenima US Opena, ali kada je stigao na trening bio je jako, jako ljut. Razlog za to su kamere koje su postavljene na terene na kojima se trenira.

Nekadašnji svjetski broj jedan je bio ljut što su tokom treninga uključene kamere i nije mu se svidjelo što drugi gledaju šta on radi dok se sprema za mečeve na posljednjem grend slemu sezone. 

Došao je na teren, a onda je pokazivao na kamere, vidno je negodovao i tražio neka objašnjenja od orgnaizatora turnira. Pogledajte kako je taj sukob izgledao na terenu: 

Šta čeka Karlosa Alkaraza?

Nekadašnji broj jedan na ATP listi ima jednu titulu sa US Opena iz 2022. godine. Tada je savladao Kaspera Ruda u finalu i u istom momentu se popeo i na prvo mjesto na ATP listi.

On je kao drugi nosilac na dnu žrijeba i u prvom kolu nema lak posao. Rival će mu biti američki teniser Rajli Opelka, a u drugom kolu ga čeka Šeng ili Beluči. Mogući rivali u trećem kolu su Darderi ili Hidžikata, u četvrtom Davidovič-Fokina, Rindekneh, Điron ali i Danil Medvedev. U četvrtfinalu može na Kaspera Ruda, Jiržija Lehečku, Talona Grikspora ili Bena Šeltona.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Karlos Alkaraz Tenis teniseri US open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC