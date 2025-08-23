Đere se povukao sa US opena: Loša vijest za srpski tenis, imao je najlakšeg protivnika

Srpski teniser Laslo Đere povukao se sa posljednjeg grend slema sezone zbog povrede. Njegovo mjesto zauzeće "srećni gubitnik".

Izvor: Rodrigo ARANGUA / AFP / Profimedia

Laslo Đere povukao se sa US opena samo dan uoči početka turnira. Srpski teniser nije u stanju da nastupi na posljednjem grend slemu sezone. Razlog nije saopšten, mada može da se nasluti da je u pitanju povreda, pošto se sa tim mučio tokom cijele sezone.

To je loša vijest i za njega i za srpski tenis. Posebno zbog toga što je Laslo imao najlakši žrijeb na startu turnira. Trebalo je da igra protiv Belgijanca Rafaela Kolinjoa. Umjesto njega će na teren izaći "laki luzer", a to je u ovom slučaju Danijel Galan (Kolumbija). U drugom kolu bi pobjednik tog meča trebalo da igra protiv Kaspera Ruda (Norveška).

Laslo Djere has withdrawn from the Men's Singles event due to injury.



He is replaced by Lucky Loser, Daniel Elahi Galan. — US Open Tennis (@usopen)August 23, 2025

Srbija je tako ostala bez jednog predstavnika, pošto su na turniru Novak Đoković, Miomir Kecmanović, Hamad Međedović i Olga Danilović.