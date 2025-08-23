logo
Đere se povukao sa US opena: Loša vijest za srpski tenis, imao je najlakšeg protivnika

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Srpski teniser Laslo Đere povukao se sa posljednjeg grend slema sezone zbog povrede. Njegovo mjesto zauzeće "srećni gubitnik".

Laslo Đere se zbog povrede povukao sa US opena Izvor: Rodrigo ARANGUA / AFP / Profimedia

Laslo Đere povukao se sa US opena samo dan uoči početka turnira. Srpski teniser nije u stanju da nastupi na posljednjem grend slemu sezone. Razlog nije saopšten, mada može da se nasluti da je u pitanju povreda, pošto se sa tim mučio tokom cijele sezone.

To je loša vijest i za njega i za srpski tenis. Posebno zbog toga što je Laslo imao najlakši žrijeb na startu turnira. Trebalo je da igra protiv Belgijanca Rafaela Kolinjoa. Umjesto njega će na teren izaći "laki luzer", a to je u ovom slučaju Danijel Galan (Kolumbija). U drugom kolu bi pobjednik tog meča trebalo da igra protiv Kaspera Ruda (Norveška).

Srbija je tako ostala bez jednog predstavnika, pošto su na turniru Novak Đoković, Miomir Kecmanović, Hamad Međedović i Olga Danilović.

