"Umjesto da igram turnire, ja liječim povredu": Đere utučen poslije poraza na Rolan Garosu, otkrio šta ga sve muči

Laslo Đere pričao je sa srpskim novinarima na Rolan Garosu poslije poraza. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Izvor: Profimedia/JEAN CATUFFE / AFP

Laslo Đere nije uspio da prođe u drugo kolo Rolan Garosa, pao je već na startu. Nije napravio iznenađenje protiv devetog favorita pošto je izgubio od Aleksa De Minora (6:3, 6:4, 7:6). Imao je šansu bar da osvoji jedan set, posebno u taj-brejku, četiri set lopte, ali nije uspio.

Po završetku meča je došao pred srpske medije, ali je prvo morao da kaže nešto na engleskom u uvodnom dijelu. "Nisam se osjećao ni najbolje ni najgore, imao sam bolje mečeve, igrao sam i gore... Nije bilo dovoljno protiv Aleksa. Rekao bih da je bilo prosječno", počeo je Đere.

Žrijeb mu nije bio naklonjen, odmah ga je čekao jedan od favorita. "Jeste, žrijeb je bio dosta težak, trenutno je u top10, igra dobar tenis, dosta mi je oscilirala igra danas. Na momente solidno, na momente loše. Prvi servis me nije služio, doduše nije ni njega. Što se rezultata tiče, treći set je bio nekako najbliži, imao sam čini se tri set lopte, na momente sam i tu igrao dobar tenis, da tako kažem. Nije dovoljno protiv takvog igrača. Uslovi su bili dosta spori, lopticen isu previše odskakale što nije baš išlo u moju korist. Eto, tako je kako je."

Utučen je bio, pognute glave, pažljivo je birao šta će da kaže u razgovoru sa domaćim medijima. "Nikada nisam skroz zadovoljan, može uvijek bolje. Poslije prošle godine i sezone, ne treba puno da se žalim. Ali, opet... Imao sam nekoliko baš dobrih mečeva ove godine, par puta na šljaci mislim da je bilo nesrećno što sam imao problem sa rukom, zapravo me muči ruka od Monte Karla. Zaboli me na jednom, pa preskoči na sljedećem, pa onda bude okej i onda opet zaboli. Fizički sam ovdje bio dobar. Žao mi je, teško je izgubiti u prvom kolu, posebno na grend slemu, ali idemo dalje."

"Muči me ruka već duže vrijeme"

Na direktno pitanje šta mu nedostaje da bi dodatno napredovao i došao možda i među 10 najboljih i šta je razlika između njega i De Minora dao je direktan odgovor. "Ne znam, generalno su bolji u svemu, servis, ritern, nemaju tolike padove i eto. To je, vrlo je prostor. Igraju bolji tenis. Mogao sam dosta bolje da odigram ovaj meč, možda bi rezultat bio drugačiji, možda ne, možda djelimično drugačiji. Generalno, da. Svi oni igraju dosta agresivno, mora svaka lopta protiv njih da se udari, nema samo vraćanja ili baš rijetko, možda protiv Medvedeva je to prolazilo ranije, malo je defanzivnije. Ostali napadaju čim dobiju priliku i onda većinu poena izgubite. Imaju dobar servis, ritern, bore se za svaki poen."

Za kraj je otkrio i kakve probleme ima sa rukom. "Ništa, u Monte Karlu me mučila podlaktica, onda sam to tretirao u Beogradu. Barselona je bila u redu. U Madridu sam dan prije meča istegao biceps i predao Medvedevu. Poslije drugog kola u Rimu sam opet počeo da osećam podlakticu, zato sam bio dosta frustriran protiv Alkaraza. Osjetio sam da sam dobro ušao u taj meč, tačno me ruka boljela toliko da mi smeta. I onda opet sam to tretirao pred Rolan Garos, bilo je sve u redu. Imao sam u planu da igram Hamburg ili Ženevu, zbog ruke nisam mogao, psihički me to umorilo, da između turnira, odnosno umjesto da igram turnire ili da odmaram, oporavljam se i gledam kako da riješim neku povredu", zaključio je Đere.