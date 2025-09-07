logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Karlos Alkaraz osvojio US Open: Španac stigao do šeste grend slem titule u karijeri!

Karlos Alkaraz osvojio US Open: Španac stigao do šeste grend slem titule u karijeri!

Autor Dragan Šutvić
0

Alkaraz je osvojio US Open, drugi put u karijeri.

Karlos Alkaraz Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Karlos Alkaraz osvojio je US open pobjedom u finalu protiv Janika Sinera u četiri seta (6:2, 3:6, 6:1, 6:4), za dva sata i 44 minuta. Na putu ka svojoj drugoj tituli u Njujorku, gdje je 2022. osvojio prvu, Španac je izgubio samo jedan gem, i to onaj u drugom setu finala, kada je Italijanu jedan brejk bio dovoljan da se vrati u meč. Ipak, ne zadugo.

Alkaraz je u trećem setu furiozno dva puta oduzeo servis Sineru i najavio kako će se meč završiti, a sve je bilo gotovo kada je u četvrtom stekao brejk prednosti vođstvom 3:2 na Sinerov servis.

Zahvaljujići ovom trijumfu, Alkaraz će se u ponedjeljak vratiti na prvo mjesto ATP liste i uz to će dobiti ček na rekordnih pet miliona dolara, koji je dobila i pobjednica u ženskoj konkurenciji Arina Sabalenka.

Alkaraz će završiti godinu sa dva osvojena grend slem trofeja (Rolan Garos i US Open), a Siner sa takođe dva (Australijan Open i Vimbldon). To sasvim dovoljno govori o tome da uveliko traje njihova era tenisa, a Novak Đoković je dao sve da ih ugrozi. Na sva četiri grend slema igrao je u polufinalima, ali preko "mladih lavova" svog sporta nije uspio da osvoji i 25. grend slem pehar.

Biće mu to veliki motiv u pripremi za sljedeću sezonu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Karlos Alkaraz Janik Siner Tenis teniseri US open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC