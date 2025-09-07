Karlos Alkaraz osvojio US Open: Španac stigao do šeste grend slem titule u karijeri!

Alkaraz je osvojio US Open, drugi put u karijeri.

Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Karlos Alkaraz osvojio je US open pobjedom u finalu protiv Janika Sinera u četiri seta (6:2, 3:6, 6:1, 6:4), za dva sata i 44 minuta. Na putu ka svojoj drugoj tituli u Njujorku, gdje je 2022. osvojio prvu, Španac je izgubio samo jedan gem, i to onaj u drugom setu finala, kada je Italijanu jedan brejk bio dovoljan da se vrati u meč. Ipak, ne zadugo.

Alkaraz je u trećem setu furiozno dva puta oduzeo servis Sineru i najavio kako će se meč završiti, a sve je bilo gotovo kada je u četvrtom stekao brejk prednosti vođstvom 3:2 na Sinerov servis.

Zahvaljujići ovom trijumfu, Alkaraz će se u ponedjeljak vratiti na prvo mjesto ATP liste i uz to će dobiti ček na rekordnih pet miliona dolara, koji je dobila i pobjednica u ženskoj konkurenciji Arina Sabalenka.

Alkaraz će završiti godinu sa dva osvojena grend slem trofeja (Rolan Garos i US Open), a Siner sa takođe dva (Australijan Open i Vimbldon). To sasvim dovoljno govori o tome da uveliko traje njihova era tenisa, a Novak Đoković je dao sve da ih ugrozi. Na sva četiri grend slema igrao je u polufinalima, ali preko "mladih lavova" svog sporta nije uspio da osvoji i 25. grend slem pehar.

Biće mu to veliki motiv u pripremi za sljedeću sezonu.

