UŽIVO ĐOKOVIĆ - ALKARAZ: Nije moglo gore početi za Novaka

Novak Đoković i Karlos Alkaraz igraju polufinale US Opena. Tok meča možete pratiti na sajtu MONDO.
Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković igra u polufinalu US Opena protiv drugog "reketa" svijeta Karlosa Alkaraza, a meč je na programu od 21 čas.
Biće to deveti okršaj 38-godišnjeg Srbina i 22-godišnjeg Španca, a posljednja dva duela na Olimpijskim igrama i Australijan Openu su pripala našem asu. U drugom polufinalu sastaju se Italijan Janik Siner i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim.
Ono što je podatak koji hrabri je to što je Đoković svaki put slavio na tvrdoj podlozi protiv današnjeg rivala, ali činjenica je da ima znatno manje mečeva u nogama. Alkaraz je nakon Vimbldona propustio Toronto, dok je u slavio u Sinsinatiju nakon predaje Janika Sinera u finalu. Đoković prije US Opena nije igrao takmičarske mečeve.
Pratite tok meča iz minut au minut na kartici Razvoj događaja!
0:1 Brejk Alkaraza na startu
Odmah je Karlos Alkaraz stigao do brejk prilike. Utisak je da Đoković ne udara dovoljno snažno lopticu, što je Španac iskoristio da odmah zaprijeti. Ipak, sjajno pripremljenim poenom uspjeva da otkloni opasnost, ali samo za kratko. Drugu brejk šansu Alakaraz koristi i pravi brejk u ranoj fazi.
Đoković prvi servira
Đoković i Alkaraz su na terenu! Eva Azderaki sudi meč!
Vrijeme je za spektakl na stadionu Artur Eš.
Ready? Play— Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo)September 5, 2025
Inizia la prima semifinale dello US Open tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz pic.twitter.com/en1TFvrHfF
Ko je proveo više vremena na terenu?
Karlos Alkaraz je do polufinala proveo na terenu nešto više od 9 sati, dok je Novak Đoković na terenu proveo tri sata više.
Y así se vuelven a encontrar pic.twitter.com/ZUNrx1sjiG— US Open Tennis (@usopen)September 5, 2025
Đoković vodi 5:3!
Madrid 2022: Alcaraz— Tennis TV (@TennisTV)September 5, 2025
Roland-Garros 2023: Djokovic
Wimbledon 2023: Alcaraz
Cincinnati 2023: Djokovic
ATP Finals 2023: Djokovic
Wimbledon 2024: Alcaraz
Olympics 2024: Djokovic
Australian Open 2025: Djokovic
Who wins their first#USOpenencounter?pic.twitter.com/rmJIlo5N71
Đoković nije trenirao!
Srpski as je odlučio da ne odradi klasični trening pred polufinale, već je uzeo dva dana odmora.
Šta je rekao Đoković?
"Pokušaću da idem dan po dan, da se odmorim i oporavim. Sljedeća dva dana su ključna da se tijelo pripremi za mogući meč u pet setova. Volio bih da budem spreman za duel sa Karlosom Alkarazom. Znam da će biti potrebno moje najbolje izdanje. Volim da igram velike mečeve na velikoj sceni. Samo nisam siguran kako će tijelo reagovati u narednim danima, ali uradiću sve sa svojim timom da budem spreman... Biće mnogo trčanja, to je sigurno, neće biti kratkih poena", rekao je Đoković poslije pobjede u četvrtfinalu i istakao da će fokus biti na oporavku.
Spektakl koji ne mogu svi da priušte
Karte za ovaj duel su papreno skupe i ne mogu se naći ispod 1.000 dolara po mjestu. I to su najjeftinije karte. Toliko koštaju regularno kupljene karte, a kod "tapkaroša" je i nekoliko puta skuplje. Karte na najgorim mjestima neki na internetu preprodaju za 9.000 dolara, a najskuplje karte za mjesta pored terena su čak i po 23.000.
Alkaraz nahvalio Đokovića
"On je zaista sjajan momak van terena. Ljudi svašta pričaju o njemu, ali on je zaista divna osoba, baš kao i njegova porodica. Volim da provodim vrijeme s njim van terena kad god mogu, da učim od njega. Biti u blizini takve legende kao što je Novak Đoković, imati priliku da učite od njega i da razgovaram s njim tako prisno, kao s prijateljem, za mene je sjajno".
Dobro došli!
Zajedno ćemo pratiti meč polufinala US Opena između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza.