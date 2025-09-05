UŽIVO ĐOKOVIĆ - ALKARAZ: Nije moglo gore početi za Novaka

Novak Đoković i Karlos Alkaraz igraju polufinale US Opena. Tok meča možete pratiti na sajtu MONDO.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković igra u polufinalu US Opena protiv drugog "reketa" svijeta Karlosa Alkaraza, a meč je na programu od 21 čas.

Biće to deveti okršaj 38-godišnjeg Srbina i 22-godišnjeg Španca, a posljednja dva duela na Olimpijskim igrama i Australijan Openu su pripala našem asu. U drugom polufinalu sastaju se Italijan Janik Siner i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim.

Ono što je podatak koji hrabri je to što je Đoković svaki put slavio na tvrdoj podlozi protiv današnjeg rivala, ali činjenica je da ima znatno manje mečeva u nogama. Alkaraz je nakon Vimbldona propustio Toronto, dok je u slavio u Sinsinatiju nakon predaje Janika Sinera u finalu. Đoković prije US Opena nije igrao takmičarske mečeve.

Pratite tok meča iz minut au minut na kartici Razvoj događaja!