logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Pokušaću da slijedim njegov primjer": Alkaraz srušio Đokovića, pa otkrio šta ga je savjetovao Federer

"Pokušaću da slijedim njegov primjer": Alkaraz srušio Đokovića, pa otkrio šta ga je savjetovao Federer

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Španski teniser Karlos Alkaraz na konferenciji za medije priznao da je usvojio savjet svog idola Rodžera Federera.

alkaraz otkrio koji savjet mu je dao rodzer federer Izvor: Tennis TV/Screenshot

Španski teniser Karlos Alkaraz je nakon pobjede protiv Novaka Đokovića u polufinalu US Opena otkrio kakav savjet mu je dao njegov idol Rodžer Federer. Drugi teniser svijeta je nadigrao 16 godina starijeg rivala, da bi na konferenciji bio upitan o dugovječnosti u sportu i planovima u dugoročnoj karijeri.

Švajcarac se penzionisao sa 42 godine i 20 grend slem titula, Rafa Nadal sa 38 godina i 22 velike titule, dok Novak Đoković i dalje igra vrhunski tenis u četvrtoj deceniji i teži da postavio apsolutni rekord od 25 grend slemova.

Alkaraz je upitan da li planira da se takmiči do kasnih 30-ih, ali 22-godišnji Španac ne želi da gleda toliko unaprijed. Naravno, karijere velike teniske trojke su mu inspiracija, ali još je rano za bilo kakve prognoze. U ovoj fazi karijere mu je najbitnije da ostane zdrav i što bolje sačuva svoje tijelo.

 "Jedna osoba mi je jednom rekla da ne moram da razmišljam o tome da li ću i dalje igrati sa 35 ili 38 godina. Rodžer me je savjetovao da se moram fokusirati na narednih pet godina karijere. Onda, sa 27 godina, morao bih da razmišljam o još pet godina", rekao je Alkaraz.

Federer ga je savjetovao da pravi petogodišnji plan i ne razmišlja o dalekoj budućnosti, što je savjet koji je usvojio petostruki grend slem šampion.

"Ne radi se o razmišljanju 15 ili 20 godina unaprijed. Radi se o tome da idem godinu po godinu ili razmišljam najviše o pet godina. Vidjećemo do kojih godina mogu dobro da brinem o svom tijelu. Pokušaću da slijedim njegove riječi. Trenutno je preda mnom još mnogo godina", rekao je Karlos Alkaraz.

Alkaraz će za drugu titulu na US Openu igrati protiv Italijana Janika Sinera i to će biti druga sezona zaredom da je neko od njih dvojice osvojio neki od najveća četiri pehara.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:08
Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Karlos Alkaraz Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC