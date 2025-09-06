Novače, ova nova realnost je surova i boli: Gledao sam kako Đoković gubi od Alkaraza i sve mi je postalo jasno

Novak Đoković izgubio je od Karlosa Alkaraza u polufinalu US opena i bio je to povratak u surovu realnost. I njemu je jasno kakav je novi poredak svjetskog tenisa...

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena i to je jednostavno činjenica. Ima 38 godina i nalazi se na zalasku karijere što je takođe činjenica. U sezoni koja se biži kraju došao je do polufinala na sva četiri grend slema i tu je nažalost zaustavljen što je takođe činjenica. Zašto sam nabrojao baš ove tri stvari? Zato što je po ko zna koji put Srbin pokazao da je sposoban da igra do granica izdržljivosti i da pokaže svijetu zašto je tu gdje jeste toliko dugo.

E, tu doazimo do četvrte činjenice i prestaću da ih nabrajam. To je činjenica da su Janik Siner (24) i Karlos Alkaraz (22) jednostavno prejaki za njega. Mlađi su od njega 14 i 16 godina i prosto i jednostavno krštenicu niko nikada nije mogao da prevari. Nema srpski as dovoljno snage da se bori sa njima i da im parira.

Svjestan je toga i on sam, ponavljao je to i poslije svih poraza od njih dvojice na slemovima u sezoni. U Austraiji je doživio povredu zbog koje je predao meč Saši Zverevu u polufinau i to tako što je u četvrtfinalu dobio Alkaraza. Na Rolan Garosu i Vimbldonu je poražen od Sinera u poufinaima, na US openu je bolji bio Karlos i tako izgleda ukratko retrospektiva sezone koja se polako približava kraju.

Gledao sam Novaka i shvatio surovu realnost

Imao sam tu priviegiju da gledam Novaka na ovogodišnjem Rolan Garosu i da vidim kako izgleda kada se najbolji ikada bori kao lav, kako dolazi do polufinala i kako jednostavno ostaje bez goriva protiv Italijana. Imao je svoje šanse, mogao je da osvoji bar jedan set, možda čak i dva, možda bi na kriima publike uspio da preokrene i da prođe, ali je mala vjerovatnoća da bi imao dovoljno snage i energije da sruši i Alkaraza u finalu.

Meč sa Alakrazom u Njujorku nisam gledao sa lica mjesta, nisam bio na stadionu "Artur Eš", već na drugoj strani svijeta. U Rigi, gdje košarkaši Srbije pokušavaju da osvoje zlato. U jednom kafiću okupili su se srpski navijači da gledaju meč, nadali su se pobjedi, slavlju, nije do toga došlo. Španac je slavio, ali sam i tu vidio isto ono što i na pariskoj šljaci, neku novu surovu realnost.

Nažalost, ali tako je. Mogao je Novak da osvoji bar jedan set protiv Alkaraza (6:4, 7:6, 6:2). Ne bi to bilo nezasluženo, čak naprotiv. Međutim, da li bi mogao da dobije još dva i da li bi čak i sa tim čudesnim uspjehom imao dovoljno "goriva" da odigra finale, da namuči Sinera ili da ga pobijedi? Ako pogledamo svi objektivno, odgovor je poprilično jasan...

Novak je treći na svijetu i sam odlučuje

ATP lista kaže drugačije, ali je realnost da je Novak Đoković treći teniser svijeta. Odmah iza Karlosa Alkaraza i Janika Sinera. Možda je na toj poziciji sada Saša Zverev, ali je jasno da on nije u stanju da zaprijeti novom tandemu svjetskog tenisa. I ne samo on, već ni drugi koji su tu među najboljima poput Tejlora Frica, Bena Šeltona, Džeka Drejpera, Aleksa de Minora, Lorenca Musetija, Karena Hačanova, Holgera Runea ili bilo koga drugog.

Ima tu mladih, talentovanih igrača, onih već dokazanih, ali niko od njih ne pokazuje bilo kakve naznake da bi mogao da ozbiljno zaprijeti Špancu i Italijanu. Bar ne postoje naznake toga trenutno. Da li to znači da će njih dvojica pobjeđivati sve na svakom turniru? Naravno da ne, porazi se dešavaju, biće oscilacija i padova, sve to je normalno, ali ako pričamo o onim najvećim turnirima, to su grend slemovi i ne djeluje da iko ima dovoljno samopouzdanja i mogućnosti da "skine skalp" najboljima.

Da li ovo znači da Novaka treba da šaljemo u penziju? Apsolutno ne. Svojim uspjesima i nevjerovatnom karijerom zaslužio je da se samo on pita za to. Vjerovatno ni sam trenutno ne zna kada će da "okači reket o klin", ali kada god to da bude, njegov je izbor. Da

li će stvarno da čeka Olimpijske igre 2028. godine, kao što je pričao više puta ili je to ipak predaleko, zna samo on - najbolji svih vremena.

Dokle god se njemu igra, dokle god želi da drži reket u rukama i da ruši sve ostale koji se ne prezivaju Siner ili Alkaraz, do tada će vjerovatno i da igra. Dok sve to traje, uživajte u majstorijama legende "bijelog sporta", pitanje je kolko dugo ćemo ga još gledati kako obara rekorde i piše istoriju. On nikada nije bio igrač koji se zadovoljava polufinalima ili finalima, već neko koga zanimaju samo titule. Da li su četiri polufinala neuspjeh? Za Zvereva, Frica ili bilo koga od igrača iz top10 bi to bilo nešto što bi potpisali i prije početka sezone. Novak razmišlja drugačije. Uostalom, da razmišlja kao i svi ostali ne bi postao najbolji ikada.

