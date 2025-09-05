logo
Ameri izazvali zemljotres pred polufinale US Opena: "Đoković je najbolji sportista svih vremena"

Nekadašnji teniski asovi Džon Izner i Sem Kveri proglasili Srbina za GOAT-a.

Džon Izner i Sem Kveri proglasili Novaka Đokovića najboljim sportistom svih vremena Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković igra u polufinalu US Opena protiv 16 godina mlađeg Karlosa Alkaraza, a teniska javnost i dalje vodi polemiku o tome ko je GOAT "bijelog sporta". Ni poraz u Njujorku ne može da umanji ono što je Srbin uradio u karijeri, ali Amerikanci Sem Kveri i Džon Izner smatraju da je on već završio svoj "posao".

Iako bi eventualnom 25. grend slem titulom postao apsolutni rekorder, njegovi nekadašnji rivali čak idu dalje i pripisuju mu daleko vredniju titulu - najboljeg sportiste svih vremena.

Dijalog Iznera i Kverija koji je oduševio Srbiju

Izner: "Ne pokušavam da napravim viralni trenutak, ali nije pretjerano reći da je on najveći sportista svih vremena u bilo kom sportu?", upitao je Amerikanac.

Kveri: "Mislim da jeste. Mislim da ako biste me pitali ko je najveći sportista svih vremena, stavio bih Novaka na prvo mjesto".

Izner: "Slažem se. Mislim da je on najveći sportista svih vremena, s obzirom na to koliko je naš sport zahtjevan. To ne znači da može da skoči visoko kao Lebron Džejms i da trči brzo kao Bo Džekson, ali ono što je uspio da uradi za ovoliko dugo vremena i ovaj nivo dominacije, kažem da je najveći sportista svih vremena", zaključio je Izner.

Kada će Novak reći da je kraj?

Iako teniska javnost spekuliše da bi mogao da okači "reket o klin" nakon osvajanja 25. velike titule, Novak je više puta otkrio da mu rekordi nisu jedina motivacija. Australijan Open je preblizu da bi Novak završio karijeru na mjestu gdje je podigao najviše pehara, ali Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine zvuče sve realnije.

"Najbolji i najgori momenat u karijeri sam doživio na Olimpijskim igrama. Olimpijske igre se dešavaju svake četiri godine, svaki drugi turnir imate šansu da osvojite svake godine, ali tu morate da budete najbolji da biste osvojili medalju", rekao je Novak nedavno.

Tagovi

Novak Đoković Tenis US open Džon Izner Sem Kveri

