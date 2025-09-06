Novak Đoković poslije poraza od Karlosa Alkaraza: "Bio je jednostavno bolji teniser"

Novak Đoković je na konferenciji za medije poslije poraza u polufinalu US Opena od Karlosa Alkaraza pričao o budućim planovima, ali i o tome koliko su jaki Alkaraz i Siner.

Novak Đoković je završio svoje učešće na US Openu porazom u polufinalu od Karlosa Alkaraza, a na emotivnoj konferenciji za medije nakon meča je govorio o svim problemima koje je imao tokom duela sa Špancem.

Alkaraz će bez obzira na rezultat finala koje igra naravno protiv Janika Sinera biti prvi na ATP listi od narednog ponedjeljka, a Novaka ne čudi što su dva igrača koji dominiraju svakim danom sve bolji.

"Očekivano je da se mladi igrači poboljšavaju i napreduju. Ova dva momka su sada najbolji na svijetu, a ako se ne poboljšavaju onda nešto nije u redu i moraju nešto da mijenjaju. Djeluje da imaju jako dobre timove, dobru strategiju treninga i pristup. Rezultati su pokazatelj toga. Nema sumnje da su sve bolji svake godine i to je očekivano da budem iskren. Nije ništa neočekivano", rekao je Novak.

Veoma je jednostavno, da ne ponavljam

Pitali su Novaka da li sada osjeća isto što je osjećao kada je izgubio u polufinalu Vimbldona, a on nije želio previše da ulazi u tu temu. Stvari su vrlo jednostavne.

"Veoma je jednostavno za mene, da se ne ponavljam. Naravno da je na terenu frustrirajuće kada niste u stanju da se fizički nosite sa njihovim nivoom. U isto vrijeme to je takođe i očekivano jer to dolazi sa vremenom i godinama. I dalje uživam u uzbuđenju takmičenja. Danas sam dobio nevjerovatnu podršku od publike i jako sam zahvalan na tome. Uživao sam i to je jedan od najvećih razloga što nastavljam da igram tenis. Zbog ljubavi koju osjećam gdje god da odem", naglasio je najbolji teniser ikada.

Novak je čovjek, pruža ruku

Istakao je da se jako zabavio na meču sa Karlosom Alkarazom. Naravno, nije lijepo izgubiti, ali u tenisu je uživao. Za razliku od mnogih njegovih rivala tokom karijere koji su jedva čekali da ga optuže da folira povrede i da vara, on sada pruža ruku boljima od sebe.

"Zapravo sam se jako zabavio pogotovo u drugom setu kada sam igrao neke sjajne poene. Publika je bila u meču, bilo je jako blizu. Bio je jednostavno bolji teniser. Nikada nije zabavno izgubiti, ali u isto vrijeme ako izgubim od nekoga neka izgubim od njih dvojice jer su bolji od mene. Moram da im priznam to i da kažem bravo."

Na kraju je istakao da nije bio povrijeđen i da je problem u zamoru materijala. "Uglavnom se skuplja. Svaki meč se nešto dešava sa čim moram da se izborim, ali mislim da sveukupno sam ostao bez gasa. Nisam imao neku povredu koja me je spriječila da igram, ali jednostvno nivo spremnosti nije bio dovoljan da bi pobijedio Karlosa", završio je veliki Novak Đoković.

