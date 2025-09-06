Novak Đoković o planovima za budućnost: "Ne kažem da odustajem od grend slemova, ali razmisliću"

Janik Siner i Alkaraz su zvijeri za sve ostale tenisere trenutno, pa i za Novaka Đokovića. On to zna i prema tome će planirati narednu, možda svoju posljednju, sezonu.

Novak Đoković nije i. Došao je do polufinala US Opena što bi za 99 odsto tenisera bio rezultat karijere, ali njemu to nije dovoljno. Savladao ga je Karlos Alkaraz i nakon svega Novak je pričao o mogućnosti da u budućnosti promijeni svoju strategiju.

Naglasio je da smatra da ima više šanse da pobijedi Janika Sinera ili Karlosa Alkaraza u meču na dva dobijena seta nego u duelu na tri, a kada su ga pitali kakvi su mu planovi do Australijan opena nije mnogo umio da otkrije.

"Uh, to je daleko, Australija je daleko, makar u ovoj fazi karijere ne razmišljam tako daleko da budem iskren. Ne znam. Planiram da igram turnir u Atini to je sigurno, ali osim toga stvarno je tu znak pitanja gdje ću da odem i šta ću da uradim", rekao je Novak.

Turnir u Atini će se igrati od 2. do 8. novembra i zapravo je to Serbia Open koji je prebačen u Grčku. Na svom turniru Novak želi da nastupi, vidjećemo sa kakvim uspjehom i protiv koga.

Da li mijenja taktiku?

Novak Đoković je naglasio na konferenciji za medije da smatra da u mečevima na dva dobijena seta ima veću šansu da pobijedi dva najbolja tenisera na svijetu, pa je dobio pitanje da li planira da igra više takvih turnira.

"Vidjećemo, moram sa time da se pozabavim sa mojim timom, ali to osjećam defintiivno nakon sezone grend slemova ove sezone. Neću da kažem da ću da preskačem grend slemove i dalje hoću da igram sve grend slemove naredne sezone, vidjećemo da li će se to desiti. Ali zaista smatram da imam više šanse na turnirima u dva dobijena seta, turnirima koji se igraju nedjelju dana ili mastersima gdje imate dvije nedjelje sa mnogo dana između mečeva. To bi mi pomoglo u mečevima sa njima", završio je Novak.

