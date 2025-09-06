Srpski teniser Novak Đoković neće igrati za reprezentaciju Srbije u Dejvis kupu, ali ima jednu veliku želju.
Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković doživio je težak poraz od Karlosa Alkaraza u polufinalu US Opena. Donekle je nagovijestio da će naredne sezone igrati manje mečeva i nije siguran da li će nastupiti na svim grend slemovima koji su do ovog momenta bili njegov prioritet. Takođe, Novaka nećemo gledati u dresu Srbije u predstojećim mečevima Dejvis kupa.
Srbija će odmjeriti snage sa Turskom, a Đokovića nema na spisku selektora Viktora Troickog poslije dugo vremena. Srpski šampion i dalje ima želju da predstavlja svoju zemlju, a koliko je to realno?
"Volio bih da igram. Znate koliko sam bio na raspolaganju reprezentaciji tokom svoje karijere, to je za mene ogromna čast, privilegija i zadovoljstvo, da dijelim svlačionicu i teren sa prije svega mojim prijateljima, čak i studentima i učenicima. Sa Viktorom koji mi je jedan od najboljih prijatelja čitav život. Predstavljajući Srbiju u tom najznačajnijem timskom takmičenju je za mene uvijek u opticaju i čemu se radujem. Koliko će se to uklopiti, koliko će moje tijelo biti u stanju da budem na raspolaganju i da stvarno budem najbolja opcija u odnosu na druge koji su tu - Hamad je tu, mlad, dosta se očekuje od njega, vidjećemo, ne znam", rekao je Đoković na konferenciji za medije poslije poraza od Alkaraza.
"Volio bih da to doživim još jednom": Novak Đoković najavio posljednji ples u dresu Srbije
Njegova želja je da makar još jednom zaigra pred domaćom publikom u opremi Srbije, ali vidjećemo koliko tim Viktora Troickog može bez najveće uzdanice.
"Nadam se da će proći Tursku i da ćemo sljedeće godine biti u Svjetskoj grupi gdje i zaslužujemo da budemo. Radujem se, imaćemo priliku da igramo više kod kuće. Ako ne računamo duel sa Grčkom prošle godine u Pioniru, sedam godina nisam igrao Dejvis kup pred domaćom publikom i to mi malo nedostaje, volio bih da imam barem još jednu priliku da predstavljam srpski dres pred domaćim publikom", zaključio je Novak.
(MONDO)