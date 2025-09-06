"Volio bih da to doživim još jednom": Novak Đoković najavio posljednji ples u dresu Srbije

Srpski teniser Novak Đoković neće igrati za reprezentaciju Srbije u Dejvis kupu, ali ima jednu veliku želju.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković doživio je težak poraz od Karlosa Alkaraza u polufinalu US Opena. Donekle je nagovijestio da će naredne sezone igrati manje mečeva i nije siguran da li će nastupiti na svim grend slemovima koji su do ovog momenta bili njegov prioritet. Takođe, Novaka nećemo gledati u dresu Srbije u predstojećim mečevima Dejvis kupa.

Srbija će odmjeriti snage sa Turskom, a Đokovića nema na spisku selektora Viktora Troickog poslije dugo vremena. Srpski šampion i dalje ima želju da predstavlja svoju zemlju, a koliko je to realno?

"Volio bih da igram. Znate koliko sam bio na raspolaganju reprezentaciji tokom svoje karijere, to je za mene ogromna čast, privilegija i zadovoljstvo, da dijelim svlačionicu i teren sa prije svega mojim prijateljima, čak i studentima i učenicima. Sa Viktorom koji mi je jedan od najboljih prijatelja čitav život. Predstavljajući Srbiju u tom najznačajnijem timskom takmičenju je za mene uvijek u opticaju i čemu se radujem. Koliko će se to uklopiti, koliko će moje tijelo biti u stanju da budem na raspolaganju i da stvarno budem najbolja opcija u odnosu na druge koji su tu - Hamad je tu, mlad, dosta se očekuje od njega, vidjećemo, ne znam", rekao je Đoković na konferenciji za medije poslije poraza od Alkaraza.

Njegova želja je da makar još jednom zaigra pred domaćom publikom u opremi Srbije, ali vidjećemo koliko tim Viktora Troickog može bez najveće uzdanice.

"Nadam se da će proći Tursku i da ćemo sljedeće godine biti u Svjetskoj grupi gdje i zaslužujemo da budemo. Radujem se, imaćemo priliku da igramo više kod kuće. Ako ne računamo duel sa Grčkom prošle godine u Pioniru, sedam godina nisam igrao Dejvis kup pred domaćom publikom i to mi malo nedostaje, volio bih da imam barem još jednu priliku da predstavljam srpski dres pred domaćim publikom", zaključio je Novak.

(MONDO)