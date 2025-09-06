"Novak je gotov, odigraće još jedan turnir": Tim Henman otkrio gdje se Đoković oprašta

Novak Đoković je najavio da će igrati cijele naredne sezone, ali Tim Henman ne vjeruje u to.

Novak Đoković je poražen u polufinalu US Opena od strane Karlosa Alkaraza i nakon tog poraza je iskreno govorio o tome da mu je teško da pobjeđuje dva najbolja na svijetu trenutno. Iako je nakon meča istakao da planira da igra više turnira naredne godine, Tim Henman u to ne vjeruje.

Do kraja sezone je Novak prijavljen za turnir u Atini početkom novembra, a nekadašnji najbolji britanski teniser Tim Henman vjeruje da će nakon toga Novak odigrati samo još jedno takmičenje.

"Mislim da će da proba još samo na Australijan Openu. Tu je imao najviše uspjeha, tako da mislim da će tu da igra. Ali možda čak ni on ne zna u ovom momentu", rekao je Tim Henman.

Šta je rekao o meču Tim Henman?

Godinama je stručni konsultant na "Eurosportu" nekadašnji teniser i istakao je da je Novak Đoković probao sve, ali da jednostavno nije mogao da se suprotstavi ovako moćnom rivalu.

"Bila je to briljantna partija Alkaraza. Moram da pomenem i Novaka koji je bio blizu u prva dva seta, ali je Alkaraz uspio da nađe odgovore i rješenja. Brzo je Novak ublijedio, ali je ovo bila još jedna nevjerovatna partija za 38-godišnjaka koji je stigao do četiri grend slem polufinala. Bio je ipak ovo jedan korak previše za Novaka, kao i cijele godine", rekao je Henman.

Šta je najavio Novak?

"Uh, to je daleko, Australija je daleko, makar u ovoj fazi karijere ne razmišljam tako daleko da budem iskren. Ne znam. Planiram da igram turnir u Atini to je sigurno, ali osim toga stvarno je tu znak pitanja gdje ću da odem i šta ću da uradim", rekao je Novak o svojim planovima do kraja sezone.

