Alkaraz izviždan čim je stigao u Torino: "Šmekerski" potez Španca ostavio Italijane u čudu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Navijači u Torinu nisu sasvim oduševljeni zbog dolaska Karlosa Alkaraza na završni turnir.

Karlos Alkaraz izviždan u Torinu Izvor: Screenshot/Twitter/@alcarazdaily

Novak Đoković otkazao je učešće na završnom mastersu u Torinu, nakon što je osvojio 101. titulu u karijeri, ali će Italijani ipak imati priliku da uživaju u vrhunskom tenisu s obzirom na to da će i Janik Siner i Karlos Alkaraz zaigrati na ovom turniru. Međutim, jasno je da će domaći teren biti u potpunosti na strani prvog tenisera svijeta, a njegov veliki rival Alkaraz to je saznao odmah po dolasku u Torinu.

Italijanski navijači izviždali su Karlosa Alkaraza dok je ulazio u hotel. Nema sumnje da Siner i pored odbijanja da zaigra za reprezentaciju i dalje uživa veliki ugled u domovini. Navijači će biti njegov vjetar u leđa, ali neće samo pružati podršku, već će se fokusirati i na ometanje rivala.

Karlos Alkaraz je to shvatio odmah po dolasku u Torinu, prilikom ulaska u hotel dočekao ga je veliki broj navijača, ali ne zbog oduševljenja da ga vide, već kako bi mu zviždali. Na društvenim mrežama kruže i informacije da se mase ljudi neprestano okupljaju ispred hotela u kojem odsjedaju teniseri i zvižde, uvredljivo se izražavaju i ponašaju se nepristojno. Navodno, to je problem koji postoji posljednjih nekoliko dana.

Bilo kako bilo, Alkaraz je sa osmijehom pozdravio navijače, a imaće priliku i da im odgovori na terenu pošto je njegov meč na programu već u nedjelju od 14 časova kada će se susresti sa Aleksom de Minorom. Španac će potom dva dana kasnije odmeriti snage sa Lorencom Muzetijem, a zatim i sa Tejlorom Fricom.

