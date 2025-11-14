logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Špance boli briga što je Alkaraz prvi na svijetu": Pokušava da stigne Đokovića, a reakcije su sramotne

"Špance boli briga što je Alkaraz prvi na svijetu": Pokušava da stigne Đokovića, a reakcije su sramotne

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Španske medije ne zanima previše to što je Karlos Alkaraz završio godinu na prvom mjestu ATP liste. Podigla se bura zbog jednog detalja...

Španske medije ne zanima Alkaraz Izvor: Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia

Karlos Alkaraz je drugi put u karijeri završio godinu kao prvi igrač na svijetu. Prestigao je Janika Sinera poslije pobjede protiv Lorenca Muzetija u trećem kolu grupne faze Završnog Mastersa. Obezbijedio je prvo mjesto u grupi, ali medije u Španiji to izgleda ne zanima previše.

Španski mediji u prvi plan stavljaju vijesti koje nemaju uopšte veze sa tenisom i sa uspjehom koji je Karlos napravio. Među glavnim vijestima su to da se Kilijan Mbape povrijedio sa reprezentacijom Francuske, da Federiko Valverde treba da se vrati na sredinu terena u postavi Reala, da je Mark Andre ter Štegen opet počeo da trenira i slično. U fokusu je fudbal, tačnije Real Madrid i Barselona.

Dosta poražavajuće za španski tenis, posebno ako se uzme u obzir da je posljednji put neki španski teniser koji je više puta uspio da završi godinu na prvom mjestu bio Rafa Nadal. Učinio je to pet puta (2008, 2010, 2013, 2017. i 2019. godine).

Šta je rekao Alkaraz?

Alkarazu je u Torinu, na zvaničnoj ceremoniji, uručen pehar za prvo mjesto i za to što je godinu završio kao najbolji na svijetu. Presrećan je zbog toga.

"Mnogo mi znači, bio mi je ovo veliki cilj. Na početku godine sam bi dosta daleko od Janika koji je osvajao skoro sve titule. Negdje od sredine sezone sam postavio sebi taj cilj, igrao sam na dosta turnira kako bih imao šansu da mu se približim. Borili smo se dosta za prvo mjesto u završnici sezone i konačno sam uspio. Mnogo mi znači", poručio je Alkaraz.

Ko je najbolji? Novak Đoković

Kada je u pitanju lista igrača koji su godinu završavali na prvom mjestu najbolji od svih je - Novak Đoković. Učinio je to čak osam puta. Pit Sampras je iza sa šest, dok Džimi Konors, Rodžer Federer i Rafael Nadal imaju po pet. Ovako izgleda lista:

8 - Novak Đoković (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021. i 2023. godine)

6 - Pit Sampras (1993, 1994, 1995, 1996, 1997. i 1998)

5 - Džimi Konors (1974, 1975, 1976, 1977. i 1978)

5 - Rafael Nadal (2008, 2010, 2013, 2017. i 2019)

5 - Rodžer Federer (2004, 2005, 2006, 2007. i 2009)

4 - Džon Mekinro (1981, 1982, 1983. i 1984)

4 - Ivan Lendl (1985, 1986, 1987. i 1989)

2 - Bjorn Borg (1979. i 1980)

2 - Štefan Edberg (1990. i 1991)

2 - Lejton Hjuit (2001. i 2002.)

2 - Karlos Alkaraz (2022. i 2025)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Karlos Alkaraz Španija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC