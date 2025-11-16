logo
Prolomio se vrisak halom, navijaču pozlilo: Nakratko prekinut meč između Sinera i Alkaraza

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Ponovo je prekinut meč Završnog Mastersa jer je nekome pozlilo u publici. Na turniru je već bilo smrtnih slučajeva.

Prekinut meč između Sinera i Alkaraza zbog navijača Izvor: Marco Alpozzi / LaPresse / Profimedia

Duel Karlosa Alkaraza i Janika Sinera u finalu Završnog Mastersa u Torinu nakratko je prekinut u prvom setu. Navodno je jednoj osobi pozlilo na tribinama "Inalpi arene" i prilikom njenog pada se čuo i vrisak.

Iznenađeni teniseri morali su da prekinu meč za titulu, a Janik Siner je potom prišao sudiji i pitao ga šta se to događa na ovogodišnjem Završnom Mastersu. "Šta se dešava ove nedjelje? Već se previše puta ovo ponovilo", rekao je svjetski Italijan.

Dvije osobe već preminule na turniru

Na aktuelnom turniru u Torniru dva gledaoca su preminula, a svi incidenti događali su se u toku mečeva.

Drugog dana turnira, 10. novembra, 70-godišnji muškarac se onesvestio u "Fan village"-u (području van hale), a 78-godišnji muškarac na tribinama tokom meča Lorenca Musetija protiv Tejlora Frica. Oba slučaja su zahtevala hitnu intervenciju medicinskih službi i prevoz u bolnicu, posle čega je konstatovano da su preminuli.

Dan kasnije, 11. novembra, još jedna osoba se onesvestila tokom meča Museti - Aleks De Minor, što je izazvalo prekid igre od oko 10 minuta. Ta osoba je prevezena u bolnicu u teškom stanju.

Tagovi

Karlos Alkaraz Janik Siner Završni masters Tenis

