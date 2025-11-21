Soba Karlosa Alkaraza izgleda kao da je iz Srbije?

Karlos Alkaraz objavio je fotografiju iz svoje kuće i odmah su se uključili Srbi i zaključili da izgleda kao da je rođen u Srbiji ili na Balkanu po namještaju koji ima.

Izvor: Printscreen/Instagram/Carlosalcarazz/Wimbledon/Screenshot

"Da li je Karlos Alkaraz Srbin", "Fali mu još samo milje na televizoru", "Namještaj mu je kao da je sa Balkana, ima i mušemu". To su samo neki komentari koji su stigli iz Srbije i sa ovih prostora kada je prvi teniser svijeta objavio jednu fotografiju na Instagramu.

Postavio je fotku kako gleda reprezentaciju Španije na Dejvis kupu i napisao je "Vamos" ("Idemo") kao poruku podrške svojim sunarodnicima koji se bore za "salataru". Međutim, mnogo više pažnje privukao je njegov namještaj i prostor iz kog gleda ekipu.

Izvor: Printscreen/Instagram/Carlosalcarazz

Vide se ispred njega neki od trofeja koje je osvajao, dok se na stolu nalazi mušema. Televizor je takođe udaljen i manji je, što sugeriše da mu materijalne stvari nisu od ogromne važnosti. Tako su krenuli mnogi šaljivi komentari na njegov račun, pa su mnogi zaključili da mora da je iz Srbije. Neki su se šalili i da podsjeća "na sobu kod babe na selu kada odu na slavu" i mnogi slični šaljivi komentari.

Jasno je da je skromnost jedna od vrlina Karlosa Alkaraza, a fotografija je brzo postala viralna. To je soba čovjeka koji je samo ove sezone zaradio skoro 19 miliona dolara.

Zašto Alkaraz ne igra za Španiju?

Alkaraz je zbog povrede noge morao da se povuče iz reprezentacije i nije bio u stanju da igra na Završnom turniru Dejvis kupa u Bolonji. Teško mu je to palo.

"Mnogo mi teško pada što moram da saopštim da neću igrati za Španiju u Bolonji. Imam otok na tetivi desne noge. Ljekari su me savjetovali da se ne takmičim. Uvijek sam govorio da mi je igranje za Španiju najveća čast i da sam uzbuđen kad god mogu da se borim za 'salataru'. Sada idem kući sa slomljenim srcem", poručio je Alkaraz na društvenim mrežama prije nekoliko dana.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:20 Novak Đoković aplaudira Karlosu Alkarazu Izvor: Eurosport TV Izvor: Eurosport TV

