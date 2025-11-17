Alkaraz prvi put osjetio kako je biti Đoković: Kao da se igralo kod Janika Sinera u dvorištu

ATP je prebacio Završni masters u Torino gdje je Janik Siner praktično domaćin, tako da je Karlos Alkaraz osjetio kako je kada je cijeli stadion protiv njega. Nešto što je proživljavao Đoković često u karijeri.

Janik Siner osvojio je Završni masters u Torinu pošto je u finalu pobijedio svog trenutno najvećeg rivala Karlosa Alkaraza. Nije se previše namučio Siner i slavio je u dva seta (7:6, 7:5) za svoju drugu titulu u ovom takmičenju. Podloga, dvoranski uslovi, pa navijači, baš sve je bilo na strani Sinera koga Alkaraz nije mogao da "pomjeri".

Čak i kada bi vezao nekoliko poena, publika bi "okretala" meč za Sinera, pošto smo gledali uslove kao da je u pitanju Dejvis kup. Tako je na neki način Alkaraz osjetio kako je biti Novak Đoković, kome su navijači zviždali na Vimbldonu, US Openu, Rolan Garosu, kad god bi igrao protiv Rodžera Federera ili Rafaela Nadala, pa je možda bio i to jedan od razloga zašto mu se nije dolazilo na "Sinerov turnir" u Torino.

"Da li je ovo bilo najneprijateljskije okruženje u kom si igrao? Uvijek si navikao da je publika na tvojoj strani", glasilo je pitanje za Karlosa Alkaraza koji je pokušao to da "otrese".

"Prije svega, uopšte me nije pogodilo. Bilo je trenutaka kada mi se čak i dopalo, da osjetim tu energiju, iako neću reći 'protiv mene'. Nije bilo protiv mene, više su navijali za njega. Volim da osjećam takvu energiju, takvu atmosferu, čak i ako ne navijaju za mene. Mislim da je on zaslužio tu energiju publike", naglasio je Alkaraz.

"Rekao bih, nisam mnogo o tome pričao, ali najteži meč u karijeri koji sam igrao zbog publike bio je u Bersiju 2021. To nikada neću zaboraviti u životu, jer je bilo... Mnogo sam porastao poslije tog meča. Ali taj meč je bio najteži meč koji sam ikada igrao zbog publike", prisjetio se najbolji teniser svijeta meča koji je odigrao protiv Sinera u drugoj rundi i izgubio, poslije čega je okrenuo "novi list" u karijeri.

