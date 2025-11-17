logo
Alkaraz prišao Sineru, mogao samo da mu pruži ruku: Dominira kako ni Đoković nije, ovo se ne pamti

Alkaraz prišao Sineru, mogao samo da mu pruži ruku: Dominira kako ni Đoković nije, ovo se ne pamti

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Španac je "Broj jedan", ali ovo je rezultatski ipak bila godina Janika Sinera.

Siner bez izgbuljenog seta osvojio Završni masters Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner pobijedio je Karlosa Alkaraza u finalu Završnog Mastersa (7:6, 6:4), završivši sezonu kao najbolji teniser, iako je Španac "Broj 1".

Janik Siner je na putu ka titule pobijedio sve rivale bez izgubljenog seta i na kraju odbranio titulu. Redom je pobjeđivao Sašu Zvereva, Bena Šeltona, Feliksa Ože-Alijasima, zatmi u polufinalu Aleksa De Minora i u finalu Alkaraza.

Od 1970. godine do danas, Janik Siner je tek četvrti najmlađi koji su pobjeđivali u uzastopnim godinama na Završnom Mastersu. Mlađi od njega to su ostvarili Lejton Hjuit, Ivan Lendl i Rodžer Federer.

Takođe, od kada je održan prvi Završni Masters 1970. godine, Siner je prvi koji je u dvije uzastopne sezone osvojio titulu na tom turniru bez izgubljenog seta. Tako nisu dominirali ni članovi "Velike trojke", Đoković, Nadal i Federer.

Podsjetimo, Siner je ove godine osvojio i Australijan open i Vimbldon, a bio je i suspendovan zbog dopinga, ali tako da mu ne bude ugroženo prvo mesto i da ne propusti nijedan grend slem.

