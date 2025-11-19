Novak ništa nije krio, na italijanskom priznao: "Ne volim da gledam Sinera i Alkaraza, reći ću vam i zašto"

Novak Đoković je objasnio zašto ne voli da gleda Janika Sinera i Karlosa Alkaraza.

Novak Đoković se nije pojavio na Završnom mastersu sezone i nakon osvajanja 101. titule u karijeri u Atini riješio je da stavi tačku na svoj nastup ove sezone. Novinari u Italiji su ga pitali da li je gledao mečeve koje će igrati Janik Siner i Karlos Alkaraz.

Na perfektnom italijanskom najveći teniser svih vremena je objasnio zašto nije htio da gleda njihove mečeve ni pobjedu Janika Sinera na Završnom mastersu.

"Ne volim da ih gledam jer ja želim da budem tamo. Sada sam gledao prvi set. Kao i obično, kada igraju u prvom setu bude 7:6 za nekoga. Mnogo je intenziteta, nivo tenisa je astronomski", rekao je Novak u Italiji.

Umjesto Novaka kao osmi na turnir upao je Lorenco Muzeti.

