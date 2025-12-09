Đoković "obrukao" Nadala i Federera: Uzeo im još jedan rekord, nikad mu nisu bili ni blizu

Nestvaran statistički podataka u korist Novaka Đokovića.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković nadmašio je najveće rivale Rafaela Nadala i Rodžera Federera po mnogim dostignućima, ali o jednom statističkom podatku se jako rijetko govori. Završio je kao najtrofejniji po grend slem i masters titulama, apsolutni je rekorder po broju provedenih nedjelja na prvom mjestu na ATP listi, dok je bio bolji od obojice u međusobnom skoru.

Podatak da je u čak 13 sezona bio najbolji u okršajima sa igračima iz Top 10, dovoljno govori o njegovoj dominaciji tokom posljednje decenije.

Koliko su imali Federer i Nadal?

Švajcarac i Španac su važili za nepobjedivi dvojac, dok meteorski uspon Novaka Đokovića nije krenuo 2011. godine. Polako ih je dostigao 2021. godine kada je osvojio 20. grend slem titulu, a potom i nadmašio dostigavši apsolutni rekord muškog tenisa - 24. Ako uporedimo učinak Federera i Nadala u odnosu sa najboljih 10 tenisera, njihov rezultat je znatno lošiji. Švajcarac je osam sezona imao najbolji skor protiv Top 10 igrača, dok je Nadalu to uspjelo samo u tri sezone. Takođe, Novak je samo tokom jedne sezone zabilježio 31 pobjedu protiv 10 najboljih.

Iako je Đoković igrao jako malo u 2025. godini, ipak je uspio da zabilježi četiri pobjede nad igračima iz prvih 10.

Prvo je nadigrao Karlosa Alkaraza u četvrtfinalu Australijan opena početkom godine, nakon toga je pobijedio trećeg tenisera svijeta Aleksandra Zvereva u osmini finala Rolan Garosa, da bi bio bolji i od četvrtog tenisera svijeta Tejlora Frica na US openu.

Tu se nije zaustavio, posljednju pobjedu je zabilježio nad devetim teniserom svijeta Lorencom Muzetijem u finalu tirnira u Atini gdje je osvojio 101. titulu u karijeri.