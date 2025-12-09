"Zašto Đokovićev sin navija za Partizan?": Bogdan Bogdanović "zapalio vatru" pred vječiti derbi

Bogdan Bogdanović je veliki prijatelj sa Novakom Đokovićem, pa se našalio na njegov račun.

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović govorio je o navijačkom fanatizmu u Srbiji pred prvi vječiti derbi ove sezone. Novinarka Deniz Aksoj se zapitala kako je najbolji srpski sportista ikada Novak Đoković nije uspio da ubijedi sina Stefana da navija za Zvezdu umjesto za Partizan.

Bogdanović i Đoković su veliki prijatelji, pa je as Los Anđeles Kipersa dao svoje mišljenje na ovu temu i usput se našalio.

"On je jedan od najboljih sportista na svijetu, a nije uspio da ubijedi sina da navija za Zvezdu? Kako je to moguće?", upitala je Deniz.

"Pokušaću da objasnim. Svi znaju da je Novak Zvezdin čovjek, ali vjerovatno ima oko sebe dosta ljudi koji navijaju za Partizan, kao ja na primjer i mnogo ostalih. Djeca slušaju o istoriji i imaju mogućnost da sami donesu odluku, učite ih dok su mladi, dok nemaju uticaj oca ili ostalih na odluku. Šalim se. Mislim da ga je vodio na Partizanove utakmice, da je vidio navijače i atmosferu i on se jednostasvno zaljubio u sve to. Đoković je sjajan momak, pustio je dijete da uživa i da se zabavlja, ja bih uradio isto", rekao je Bogdanović sa osmijehom na licu.

Kajl Hajns koji je takođe dio novog Evroliginog podkasta, zamolio je Bogdanovića da ubijedi najveće košarkaške zvijezde da dođu u Beograd i iskuse srpski "vječiti derbi".

"Šekil O'Nil voli da putuje, voli Balkan. Bio sam u fazonu Šek, moraš da ideš na srpski derbi, moraš da doživiš to iskustvo. Pokušaj da ubijediš sve", rekao je Hajns, a onda je Bogdanović pokušao da objasni čari srpske svetkovine:

"Moraju da dođu lično, da uzmu cijeli slobodan dan, da idu u restorane, osjete atmosferu u gradu, da pričaju sa navijačima. Onda kada dođu tamo moraju da budu spremni da pjevaju, da budu glasni. Uvijek ima prozivki i trzavica, to je način na koji se navijači šale na račun ovih drugih. Dođite i uživajte u šou, vjerujem da će to biti jedno od najboljih iskustava u životu", kaže Bogdan.

O navijačkom fanatizmu u Srbiji

Bogdanović je govorio da je pitanje Zvezda ili Partizan skoro pa karakterna osobina u Srbiji. "Kada si klinac i počinješ da razumiješ – moraš da izabereš stranu. Uvijek zavisi od porodice, da li će te pustiti da navijaš za drugi tim. Nekada te neće pustiti da se vratiš kući, ako izabereš tim rivala. Porodice to dižu na drugi nivo. Za ljude je bitno za koga navijaš. Tako odrastamo. Kada si klinac, uvijek je prvo pitanje za koga navijaš. Uvijek moraš da izabereš stranu".