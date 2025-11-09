logo
Evo šta niste vidjeli u TV prenosu, a MONDO jeste: Stefanove riječi su odzvanjale, priznao je i Novak da je čuo

Autor Nemanja Stanojčić
0

Novak Đoković je kao i mnogi u dvorani jasno i glasno čuo sina Stefana koji je vikao i podržavao ga tokom finala u "OAKA areni". /Od izvještača MONDA iz Atine./

Stefan Đoković vikao i podržavao Novaka Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia/ MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković osvojio je titulu u Atini, njegovu 101. u karijeri. Pokazao je cijelom svijetu zašto još ne planira da ide u penziju i da može da se bori sa najboljima i da konkuriše za trofeje. Poslije preokreta je pobijedio Lorenca Muzetija (4:6, 6:3, 7:5), a to ne bi mogao da nije imao veliku podršku. Posebno od onih najbližih. Da pojasnimo...

Loža u kojoj su se nalazili njegova supruga Jelena, sin Stefan i ćerka Tara nalazi se tačno iznad mesta na kom su bili smešteni novinari u "OAKA areni". Upravo tu je mogao da se čuje jedan dječji, ali dosta prodoran glas. Prvi put se glasno i jasno čuo početkom trećeg seta, tačnije u četvrtom gemu. "Ajde tata, ajde". Nije bilo potrebno mnogo vremena da se "sklope kockice" o kome se radi.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Prepoznao je Stefan momenat, bilo je to poslije izgubljenog prvog seta, dok se Nole tražio i pokušavao da nađe rešenje za raspoloženog Italijana. Tada je sa strane stigao dobro poznat glas koji mu je pomogao. Čula se u par navrata i Tara, ali je Stefan bio mnogo glasniji. Dobacivao je sve vrijeme, a kada je Novak napravio brejk za 5:3 u drugom setu uzviknuo je i "Tako je, bre!".

Nije tu stao, nastavio je sa podrškom i u trećem setu, kada se meč lomio, posebno kada je Novak pravio brejkove i mogao da prelomi sve u svojim servis gemovima, ali ih je gubio. Tada je Stefan bio još glasniji. Pomoglo je i to njegovom tati.

Šta je Novak rekao o tome?

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Potpuno logično, na konferenciji za medije jedno od pitanja na srpskom bilo je baš u vezi tog detalja i Stefanovog glasa iz lože.

"Naravno da sam ga čuo. Na Centralnom terenu Vimbldona, ovdje ili bilo gdje drugo. Ima toliko dubok i prodoran glas i zvuk. Drugo i što mi je sin. Naravno da ga osjećam i da znam gdje sedi i kada vikne, znam ko je viknuo. Više puta sam osjećao njegovu podršku i ljubav i to mi je naravno dalo krila da prebrodim neke teške trenutke. Značila mi je i njegova podrška i porodška uže i šire familije. Savršen završetak turnira", poručio je Novak.

Stefan ga spremao za finale

Imao je Novak i posebnog "trenera" prije meča. Bio je to upravo Stefan koji je sa njima bio na terenu. Izašao je na teren, dodavao loptice, pomagao kako god je mogao i slušao sve ono što su mu govorili i otac i članovi tima koji su bili tu.

Izgleda da je priprema uspjela pošto je Novak na kraju došao do 101. titule u karijeri. Sada se približio Rodžeru Federeru koji ima 103, dok je na prvoj poziciji Džimi Konorsa sa 109. 

Tagovi

Novak Đoković Stefan Đoković Tenis

