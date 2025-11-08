"Otac Srđan je umalo doživio srčku": Novak Đoković poručio da hoće da stigne Rodžera Federera

Novak Đoković obraća se medijima poslije finala u Atini i pobjede protiv Lorenca Musetija. Od izvještača MONDA iz Atine Nemanje Stanojčića.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković obratio se na konferenciji za medije poslije osvajanja 101. titule u karijeri. Dobio je Lorenca Musetija u finalu i potom se pojavio pred novinarima.

"Rijetko imaš priliku da je tu tvoja porodica, prijatelji, da svi budete zajedno. Pokušao sam to da iskoristim na najbolji način. Dao sam im to zadovoljstvo da su dolazili na mečeve. Neki su umalo doživjeli srčane udare, jedan od njih je moj otac. Rekao bih da se on možda navikao, ali... Ne može da izdrži sa svim tim emocijama, tako da mu danas nisam mnogo pomogao. Vidjeli smo se poslije meča i izgledao je kao da je on igrao. Naravno da znam gdje su, gdje sjede, imao sam možda malo dodatnog pritiska i lijepog osećaja ujedno zbog toga."

Objasnio je i zašto se povukao sa Završnog Mastersa u Torinu.

"Nažalost, povreda ramena se pogorošala poslije finala. Imao sam probleme tokom turnira. Zato nisam htio ranije da donesem odluku o Torinu, da vidim kako ću da reagujem. Poslije meča od juče, nadao sam se da neće da bude upaljeno, poslije meča nije bilo dobro. Morao sam da uzmem jake lijekove da bih igrao meč. Sada, kada je efekat opao, ne očekujem da će biti sjajne stvari sa mojim ramenom. Osjetio sam da nema šanse da igram u Torinu cijeli turnir i da igram željeni nivo tenisa sa najboljima. Morao bih u ponedjeljak da igram prvi meč, nije bilo dovoljno vremena. Fizički, nisam mogao. Boli me. To je ATP finale, nisam igrao prošle godine. Volim da igram u dvoranama, imao sam mnogo uspjeha tu, posebno na Završnim mastersima. U Torinu su navijači sjajni. Pozitivno je što je Muzeti tu, može to da bude pozitivno za njega. Ima dosta sjajnih igrača. Želim im sve najbolje, nadam se da ću dogodine imati priliku da igram."