"Otac Srđan je umalo doživio srčku": Novak Đoković poručio da hoće da stigne Rodžera Federera

Novak Đoković obraća se medijima poslije finala u Atini i pobjede protiv Lorenca Musetija. Od izvještača MONDA iz Atine Nemanje Stanojčića.
Novak Đoković obratio se na konferenciji za medije poslije osvajanja 101. titule u karijeri. Dobio je Lorenca Musetija u finalu i potom se pojavio pred novinarima.
"Rijetko imaš priliku da je tu tvoja porodica, prijatelji, da svi budete zajedno. Pokušao sam to da iskoristim na najbolji način. Dao sam im to zadovoljstvo da su dolazili na mečeve. Neki su umalo doživjeli srčane udare, jedan od njih je moj otac. Rekao bih da se on možda navikao, ali... Ne može da izdrži sa svim tim emocijama, tako da mu danas nisam mnogo pomogao. Vidjeli smo se poslije meča i izgledao je kao da je on igrao. Naravno da znam gdje su, gdje sjede, imao sam možda malo dodatnog pritiska i lijepog osećaja ujedno zbog toga."
Objasnio je i zašto se povukao sa Završnog Mastersa u Torinu.
"Nažalost, povreda ramena se pogorošala poslije finala. Imao sam probleme tokom turnira. Zato nisam htio ranije da donesem odluku o Torinu, da vidim kako ću da reagujem. Poslije meča od juče, nadao sam se da neće da bude upaljeno, poslije meča nije bilo dobro. Morao sam da uzmem jake lijekove da bih igrao meč. Sada, kada je efekat opao, ne očekujem da će biti sjajne stvari sa mojim ramenom. Osjetio sam da nema šanse da igram u Torinu cijeli turnir i da igram željeni nivo tenisa sa najboljima. Morao bih u ponedjeljak da igram prvi meč, nije bilo dovoljno vremena. Fizički, nisam mogao. Boli me. To je ATP finale, nisam igrao prošle godine. Volim da igram u dvoranama, imao sam mnogo uspjeha tu, posebno na Završnim mastersima. U Torinu su navijači sjajni. Pozitivno je što je Muzeti tu, može to da bude pozitivno za njega. Ima dosta sjajnih igrača. Želim im sve najbolje, nadam se da ću dogodine imati priliku da igram."
Kraj
Konferencija je završena.
"Navikao sam sebe na titule"
Pitanje za Novaka bilo je i da li može da stigne po broju titula Federera (103) i Konorsa (109), ovo mu je 101. u karijeri.
"Titula mi je glavni cilj gdje god da igram, to želim. Za manje ne znam niti želim da razmišljam, da dozvolim da razmišljam o nečemu manjem. Navikao sam sebe. To je dobra i možda malo loša stvar u cijeloj priči. Polufinala, finala, to su izvanredni rezultati, ali to nije dovoljno. Da bih završio u potpunosti cijelinu moram da držim trofej u rukama.
"Stefana čujem svuda"
"Stefan ima prodoran glas, čujem ga uvijek, sin mi je, poznajem njegov glas i onda mi je lakše. Pomaže mi sve to. Podrška i njega i cijele porodice mi je mnogo pomogla. On je igrao izvanredno i pomoć sa tribina mi je bila potrebna. Nivo tenisa je bio visok, za sve, pa i za Cicipasa koji je došao na teren, rekao je da se tenis igra zbog ovakvih mečeva. I da treba da budemo ponosni, lijepo je to čuti od kolege."
O odustanku od Torina
"Nažalost, povreda ramena se pogorošala poslije finala. Imao sam probleme tokom turnira. Zato nisam htio ranije da donesem odluku o Torinu, da vidim kako ću da reagujem. Poslije meča od juče, nadao sam se da neće da bude upaljeno, poslije meča nije bilo dobro. Morao sam da uzmem jake lijekove da bih igrao meč. Sada, kada je efekat opao, ne očekujem da će biti sjajne stvari sa mojim ramenom. Osjetio sam da nema šanse da igram u Torinu cijeli turnir i da igram željeni nivo tenisa sa najboljima. Morao bih u ponedjeljak da igram prvi meč, nije bilo dovoljno vremena. Fizički, nisam mogao. Boli me. To je ATP finale, nisam igrao prošle godine. Volim da igram u dvoranama, imao sam mnogo uspjeha tu, posebno na Završnim mastersima. U Torinu su navijači sjajni. Pozitivno je što je Muzeti tu, može to da bude pozitivno za njega. Ima dosta sjajnih igrača. Želim im sve najbolje, nadam se da ću dogodine pamti priliku da igram."
"Frustriran i impresioniran"
"Neki Musetijevi udarci su me frustrirali i impresionirali u isto vrijeme. Njegov nivo u prvom setu je bio nevjerovatno visok. Mislim da se kreće u dobrom pravcu u smislu rada, vidi se napredak u igri. Uvijek je bio talentovan igrač vješt, mogao je da igra na razlličitim podlogama. Igranje protiv njega... Često imate više vremena za udarce, sada je bio bliži liniji, ulazio u teren, vraćao dobre riterne, dobro je servirao. Očigledno je da je odradio posao, da je efikasan. Rekao sam mu na mreži to, mlad je, ima igru, može da izazove najbolje. Želim mu sve najbolje u tome. Nošenje sa pritiskom je dio našeg posla, profesije, Bili Džin King je rekla da je pritisak privilegija, to je izreka koja stoji na US openu. To je istina. "Ako poredite ovaj pritisak sa pritiskom sa kojim se neki drugi ljudi suočavaju u svijetu, to ne može da se poredi naravno. Pričam samo o tenisu. Imao sam dva puta priliku da servisom dobijem meč, pa sam pretrpio brejk. To je dinamičan sport, koji može da bude frustrirajući. Kada misliš da imaš kontrolu, onda par pogrešnih odluka, par dobrih odluka rivala i možeš da vidiš da drugi igrač više vjeruje u sebe."
"Tata je umalo doživio srčani udar"
"Tako je, može da bude usamljeno u svijetu tenisa, takav je sport. Rijetko imaš priliku da je tu tvoja porodica, prijatelji, da svi budete zajedno. Pokušao sam to da iskoristim na najbolji način. Dao sam im to zadovoljstvo da su dolazili na mečeve. Neki su umalo doživjeli srčane udare, jedan od njih je moj otac. Rekao bih da se on možda navikao, ali... Ne može da izdrži sa svim tim emocijama, tako da mu danas nisam mnogo pomogao. Vidjeli smo se poslije meča i izgledao je kao da je on igrao. Naravno da znam gdje su, gdje sjede, imao sam možda malo dodatnog pritiska i lijepog osjećaja ujedno zbog toga."
"Kad sam pitao, dobio sam"
"Da, uživao sam u atmosferi. Muzeti je set i po bio bolji igrač, držao sam se. Bila mi je potrebna energija publike, da me podignu. Pitao sam ih, svaki put kada sam pitao, podržali su me, podigli, pomogli mi. Veoma sam zahvalan. Ovo je kao neki scenario za film, dvojica nosilaca u finalu, zaista savršeno za turnir."
"Mnogo mi znači"
"Osjećam se veoma motivisano da igram u Grčkoj, ova zemlja je blizu mog srca. Ljudi su super, podržavaju me od prvog dana. Ne mogu da budem srećniji. Htio sam da igram dobro za Grke, da pružim maksimum. Ostavio sam posljednji atom energije na terenu za titulu. Mnogo mi znači iz mnogo različitih razloga, nadam se da nije posljednji put da sam igrao u Grčkoj."
"Ne znam, vidjećemo"
"Ne znam kako ću slaviti ttulu, možda odemo na kasnu večeru, zavisi od djece i kada treba da idu u krevet. Hoću da čestitam Lorencu na partijama cijele nedjelje. Bio je neizvjestan meč, nije moglo bolje finale za publiku. Iscrpljen sam trenutno, moram da priznam".
Još se čeka Novak
Najavljeno je da će Novak da dođe odmah poslije Musetija. Italijan je otišao prije više od 20 minuta, ali Srbina još nema.
Ovo mu nikad neće zaboraviti
Riječi Đokovića poslije finala će Muzeti zauvijek da pamti.
"Dobro je što mijenjaju pravila"
"Dobro je što će od naredne godine ATP trka da prestane poslije Mastersa u Parizu. To je dobro za igarače. Evo, sada smo imali taj gala događaj u Torinu na kom nisu svi bili. Mislim, možda jeste mala stvar, ali eto."
Novak ne ide u Torino
"Novak mi je rekao da ne ide u Torino. Ne znam šta da mislim", objavio je Museti na konferenciji. Dodao je i da ne zna kako se osjeća sada zbog toga, jer je izgubio u finalu.
Srđan Đoković podigao tri prsta
Srđan Đoković podigao je tri prsta i klicao Srbiji poslije Novakove pobjede.
Stefan podigao pehar
Novak je pozvao porodicu na teren da proslave titulu, a sin Stefan podigao je pehar.
Novak pocijepao majicu
Đoković je osvojio titulu i to je proslavio tako što je pocijepao majicu na terenu.
Đoković osvojio titulu
Novak Đoković je u finalu turnira u Atini pobijedio Lorenca Musetija i osvojio 101. titulu u karijeri - 4:6, 6:3, 7:5.